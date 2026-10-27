ÖFB-Star als Rangnick- Streichkandidat

Zwei Spiele, 63 Minuten – so lautet aktuell die magere Bilanz von David Alaba in der Serie A.

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Unser Superstar ist zum Sorgenkind des Nationalteams geworden. Das jüngste Hiobsbotschaft: Alaba fehlt auch am 9. Spieltag morgen im Auswärtsspiel gegen Parma.

Kein Einsatz gegen Parma

Wie die italienische Tageszeitung Messaggero Veneto berichtet, ist der Ausfall von Alaba für das morgige Duell bereits vollkommen sicher. Der Wiener muss sich in diesen Tagen weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen. Die italienische Presse meldet zudem, dass die Zwangspause bei Alaba noch etwas länger dauern könnte.

Das medizinische Team von Udinese Calcio wird erst im Laufe der nächsten Woche nach weiteren Auswertungen über das genaue Prozedere entscheiden.

Kaderbekanntgabe am 2. November

Alaba hatte sich beim bitteren 0:3 gegen Lecce am 18. Oktober an der Wade verletzt und musste nach nur 45 Minuten ausgewechselt werden.

Die Zeit läuft gnadenlos gegen den ÖFB-Kapitän. Schon am 2. November gibt Teamchef Ralf Rangnick seinen Kader für die anstehenden Nations-League-Partien bekannt.

Bis zu dieser Nominierung bleibt Alaba nur noch eine einzige Chance, um wieder Matchpraxis auf dem Platz zu sammeln: Das Serie-A-Heimspiel gegen den AS Rom am Samstag, den 31. Oktober.

Reicht das nicht, droht der 117-fache Teamspieler für den ÖFB-Kader als Streichkandidat durchzufallen. Sein letzter Team-Einsatz datiert vom 2. Juli. Beim 0:3 im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien spielte Alaba 90 Minuten als Kapitän durch.