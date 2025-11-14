Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
37. Kinderfilmfestival: Von Superkräften und Gespenstern
© NewBe

15. - 23. November

37. Kinderfilmfestival: Von Superkräften und Gespenstern

14.11.25, 11:35
Teilen

"Viktor Fledermaus" und "Laban - Das kleine Gespenst spukt wieder" für die Jüngeren, "Das geheime Stockwerk" und "Living Large" für die etwas Älteren: Das internationale Kinderfilmfestival in Wien findet von 15. bis 23. November zum 37. Mal statt.

Insgesamt stehen 16 Spiel- und sieben Kurzfilme aus aller Welt auf dem Programm. Gezeigt werden sie im Votiv Kino, Gartenbaukino, Cine Center und im Cinemagic.

37. Kinderfilmfestival: Von Superkräften und Gespenstern
© Beta Film

Die Festivalleiterinnen Anna Hofmann, Ines Wagner und Elisabeth Lichtkoppler versprechen "starke Geschichten, die Kinder und Jugendliche weltweit verbinden". "Ob Abenteuer, Humor oder große Gefühle: Diese Filme zeigen, wie vielfältig und mutig junges Kino sein kann", hielten sie fest.

Eröffnet wird das Festival mit der niederländischen Actionkomödie "Superkräfte im Kopf" (Titelbild), wobei auch Hauptdarsteller Finn Vogels anwesend sein wird. Erstmals vergibt neben dem Publikum und einer Kinderjury auch eine Fachjury einen Preis für den besten Film.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden