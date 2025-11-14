37. Kinderfilmfestival: Von Superkräften und Gespenstern

"Viktor Fledermaus" und "Laban - Das kleine Gespenst spukt wieder" für die Jüngeren, "Das geheime Stockwerk" und "Living Large" für die etwas Älteren: Das internationale Kinderfilmfestival in Wien findet von 15. bis 23. November zum 37. Mal statt.

Insgesamt stehen 16 Spiel- und sieben Kurzfilme aus aller Welt auf dem Programm. Gezeigt werden sie im Votiv Kino, Gartenbaukino, Cine Center und im Cinemagic.

© Beta Film

Die Festivalleiterinnen Anna Hofmann, Ines Wagner und Elisabeth Lichtkoppler versprechen "starke Geschichten, die Kinder und Jugendliche weltweit verbinden". "Ob Abenteuer, Humor oder große Gefühle: Diese Filme zeigen, wie vielfältig und mutig junges Kino sein kann", hielten sie fest.

Eröffnet wird das Festival mit der niederländischen Actionkomödie "Superkräfte im Kopf" (Titelbild), wobei auch Hauptdarsteller Finn Vogels anwesend sein wird. Erstmals vergibt neben dem Publikum und einer Kinderjury auch eine Fachjury einen Preis für den besten Film.