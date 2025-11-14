Alles zu oe24VIP
Ariana Grande
Irrer Scherz

Schock für Superstar: Ariana Grande bei "Wicked"-Premiere von Mann angegriffen

14.11.25, 08:24 | Aktualisiert: 14.11.25, 09:53
Der "Pyjama Man" ist bereits öfter als Störenfried aufgefallen - Sängerin kam mit dem Schrecken davon.

Bei einer Premierenfeier in Singapur ist die US-Schauspielerin und Sängerin Ariana Grande von einem Mann angegriffen worden. US-Medien posteten Videos von dem Vorfall, bei dem die 32-Jährige mit dem Schrecken davonkam. Zu sehen ist, wie ein Mann in weißem Hemd und Shorts auf den gelben Premieren-Teppich läuft, auf Grande zustürmt, den Star an den Schultern packt und einen Arm um sie legt. Die Schauspielerin ist sichtlich geschockt.

"Wicked 2"-Cast bei der Premiere

Grandes "Wicked"-Kollegin Cynthia Erivo reagiert sofort und drängt den Angreifer zur Seite. Dann greift auch Sicherheitspersonal ein. Bei dem Event waren unter anderem auch die Co-Stars Michelle Yeoh, Jeff Goldblum und Regisseur Jon M. Chu dabei.

Angreifer postet Video

Der Angreifer wurde laut "People.com" und "Variety" schnell identifiziert. Er gibt sich selbst in seinen sozialen Medien unter dem Namen "Pyjama Man" als Troll aus. Auf Instagram postete er ein Video von dem Vorfall und schrieb dazu: "Liebe Ariana Grande, danke, dass ich zu dir auf den gelben Teppich springen durfte". Der Mann ist demnach bei früheren Promi-Events schon als Störenfried aufgefallen.

Grande und Erivo sind als gegensätzliche Hexen Glinda und Elphaba die Hauptdarstellerinnen in der Musical-Verfilmung. "Wicked: Teil 2" soll am 19. November in die Kinos kommen. Der erste "Wicked"-Film war Ende vergangenen Jahres ein Kino-Hit und wurde für zehn Oscars nominiert.

