Colman Domingo als Löwenstimme in "Wicked: Teil 2"
© Getty Images

Rätsel gelöst:

Colman Domingo als Löwenstimme in "Wicked: Teil 2"

21.10.25, 08:58 | Aktualisiert: 21.10.25, 12:16
Teilen

Regisseur Chu hat das Broadway-Musical "Wicked - Die Hexen von Oz" in zwei Teilen verfilmt - Der erste Film holte zwei Oscars - Zweiter Teil kommt im November

Colman Domingo war schon zweimal für einen Oscar nominiert - nun wird der Hollywood-Star einem berühmten Löwen seine Stimme verleihen. Mit einem witzigen Social-Media-Video weihten der 55-Jährige und die Macher von "Wicked: Teil 2" die Fans ein. Hinter einem Plüschlöwen taucht der Schauspieler plötzlich auf und sagt augenzwinkernd: "Wir sehen uns in Oz!". Er werde den ängstlichen Löwen in der Fortsetzung des Musicalfilms vertonen, heißt es am Ende des Clips.

Colman Domingo als

Colman Domingo als "Feiger Löwe"

© Hersteller

Regisseur Jon M. Chu hatte kürzlich die Spekulationen um die Rollenbesetzung angefeuert. Es werde wild zugehen, wenn dieser Schauspieler über den roten Teppich laufe, sagte Chu laut "Variety", ohne zunächst den Namen des Stars zu verraten.

Colman Domingo

Colman Domingo

© Getty Images

Domingo ist unter anderem aus der Serie "Euphoria" und aus Filmen wie "If Beale Street Could Talk", "Ma Rainey's Black Bottom", "Rustin" und "Sing Sing" bekannt. Im April wurde bekannt, dass er mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller ("Anatomie eines Falls") das Satire-Drama "True-ish" drehen wird.

Zwei gegensätzliche Hexen

"Wicked" erzählt die Geschichte der gegensätzlichen Hexen Elphaba und Glinda, gespielt von Ariana Grande und Cynthia Erivo. Es ist die Vorgeschichte zum "Zauberer von Oz", dem bekannten Kinderbuch von Lyman Frank Baum, das 1939 mit der jungen Judy Garland verfilmt worden war. Sie spielte das Mädchen Dorothy, das mit ihrem Hund Toto zum Zauberer von Oz unterwegs ist. Sie treffen dabei auf Figuren wie den Blechmann, die Vogelscheuche und den ängstlichen Löwen.

Colman Domingo als Löwenstimme in
© Universal Pictures

Teil eins holte zwei Oscars

Regisseur Chu hat das Broadway-Musical "Wicked - Die Hexen von Oz" in zwei Teilen verfilmt. Der erste "Wicked"-Film war ein Kino-Hit und wurde im vergangenen Frühjahr für zehn Oscars nominiert, unter anderem als bester Film, für Hauptdarstellerin (Erivo) und Nebendarstellerin (Grande). Letztlich holte "Wicked" zwei Auszeichnungen für das beste Szenenbild und das beste Kostümdesign. Der zweite Teil (englischer Titel "Wicked: For Good") soll hierzulande ab Mitte November zu sehen sein.

