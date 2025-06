Fan-Hype: Erster Trailer von "Wicked 2" ist da"!

Die Magie von Oz kehrt zurück! Nach dem großen Erfolg des ersten Teils dürfen sich Fans des Kultmusicals „Wicked“ auf eine Fortsetzung freuen. „Wicked 2: For Good“ knüpft nahtlos an die Ereignisse des Vorgängers an – mit neuen Songs, dramatischen Wendungen und einer geballten Ladung Zauber

Im zweiten Teil stehen die ungleichen Heldinnen Elphaba (Cynthia Erivo, 38) und Glinda (Ariana Grande, 31) erneut im Mittelpunkt. Während Elphaba, einst gefürchtete Hexe des Westens, weiter im Exil für die Rechte magischer Kreaturen kämpft, steckt Glinda mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit mit Prinz Fiyero, gespielt von Jonathan Bailey (37). Doch das Gleichgewicht der magischen Welt gerät ins Wanken, als ein altbekannter Wirbelsturm eine neue Figur ins Spiel bringt: Dorothy aus Kansas. Mit ihr kommen alte Wahrheiten ans Licht – und dunkle Geheimnisse um den rätselhaften Zauberer von Oz (Jeff Goldblum, 72) werden enthüllt. Was als märchenhafte Liebesgeschichte beginnt, entwickelt sich zu einem emotionalen Abenteuer voller Entscheidungen, Opfer und Hoffnung. © Universal Pictures × Wer ist im Cast von „Wicked 2“ dabei? Neben den bekannten Stars Ariana Grande und Cynthia Erivo dürfen sich Fans auch auf weitere bekannte Namen freuen: Jonathan Bailey als Fiyero

Ethan Slater (33) als Boq

Marissa Bode (24) als Nessarose

Jeff Goldblum (72) als Zauberer von Oz Ob noch weitere Überraschungsrollen folgen, bleibt spannend. Bisher wurde der vollständige Cast noch nicht offiziell bekannt gegeben. Kinostart von „Wicked 2: For Good“ in Österreich Bis zum Kinostart müssen sich Fans noch ein wenig gedulden: „Wicked 2“ kommt am 20. November 2025 in die heimischen Kinos. Damit wird der Abschluss der zweiteiligen Verfilmung pünktlich zur Vorweihnachtszeit über die Leinwand flimmern – perfekt für alle Musical-Fans und Freunde zauberhafter Geschichten. Fazit: „Wicked 2: For Good“ verspricht große Gefühle, neue musikalische Highlights und eine tiefgründige Story, die die Welt von Oz in völlig neuem Licht erscheinen lässt. Ein Muss für alle Fans von Magie, Musik und dramatischem Storytelling!