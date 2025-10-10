Alles zu oe24VIP
Minecraft-Film erhält zweiten Teil: Kinostart für Sommer 2027 geplant
© Warner Bros.

Kult-Comeback

Minecraft-Film erhält zweiten Teil: Kinostart für Sommer 2027 geplant

10.10.25, 10:01
Jared Hess wird erneut Regie führen - Erster Teil der Videospiel-Verfilmung war ein Hit an den Kinokassen

"Ein Minecraft Film" wird fortgesetzt. Der zweite Teil des erfolgreichen Kinofilms soll am 23. Juli 2027 in die Kinos kommen und ist bereits in Arbeit, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Wie bereits im ersten Teil wird Jared Hess demnach Regie führen und gemeinsam mit Chris Galletta das Drehbuch schreiben.

Minecraft-Film erhält zweiten Teil: Kinostart für Sommer 2027 geplant
© Warner Bros.

Der erste Teil der Videospiel-Verfilmung, der im Frühjahr auf die Leinwand kam, lockte auch in Österreich viel Publikum in die Lichtspielhäuser. Jack Black übernahm im ersten Teil die Rolle des Hauptcharakters Steve, Jason Momoa verkörperte den Außenseiter Garrett "The Garbage Man" Garrison.

