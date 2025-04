× „Minecraft“ bricht alle Rekorde und bekommt fix eine Fortsetzung!

550 Millionen Dollar Kassa in nur 9 Tagen. Jason Momoa und Jack Black liefern mit „Ein Minecraft Film“ den ersten großen Kino-Hit des Jahres. Kein Wunder, dass eine Fortsetzung kommt. Mit einem neuen Star!

Weitere 80 Millionen Dollar Kassa in den USA am Wochenende. Der Kino-Hype um „Ein Minecraft Film“ nimmt kein Ende. Nach dem 157-Millionen-Dollar Traumstart, mit dem man „Captain America“ (144 Millionen) als erfolgreichster Film des Jahres und The Super Mario Bros Movie (146 Millionen) als erfolgreichsten Start einer Spiele-Verfilmung in die Schranken wies, legen Jason Momoa, Jack Black und Co. stark nach. Das 16. beste „zweite Woche Ergebnis“ aller Zeiten und weltweit schon über 550 Millionen Dollar Kassa. Platz 2 hinter dem chinesischen Kinowunder „Ne Zha“, das in der Heimat bereits 1,86 Milliarden Dollar einspielte, aber im Ausland mit „nur“ 30 Millionen Dollar weit abgeschlagen liegt.

© Warner Bros. ×

© Warner Bros. ×

Auch in Österreich war „Minecraft“ letzte Woche das Maß aller Dinge. Mit 134.299 Besuchern faszinierte man fast 10 mal so viele Fans wie „Schneewittchen“ (14.941).

© Warner Bros. ×

Logisch, dass die Warner Bros Studios nun bereits an eine Fortsetzung denken. „Es steht unmittelbar bevor. Die Tinte unter den Deals mag zwar noch nicht trocken sein, aber es steht unmittelbar bevor,“ bestätigt Warner-Co-CEO Mike De Luca im Talk mit dem Branchenblatt „Deadline“ die Arbeiten an „A Minecraft Movie 2“. Im Mittelpunkt soll dann allerdings nicht mehr Steve (Jack Black), sondern sein weibliches Gegenstück Alex (Kate McKinnon), die in einer Post-Credit-Szene zu sehen ist, stehen.