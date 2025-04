× „Minecraft“ bricht jetzt auch in Österreich alle Rekorde

Jason Momoa, Jack Black und Co. bremsen bei uns den „Paddington Bär“ aus! „Minecraft“ ist schon der erfolgreichste Film des Jahres. Zu Ostern winkt das „Golden Ticket“

Schon über 250.000 Besucher in unseren Kinos. „Ein Minecraft Film“ sorgt auch in Österreich für das größte Kino-Wunder 20025 und ist aktuell schon der erfolgreichste Film des Jahres. Vor „Paddington in Peru“ (214.497 Besucher) und dem vierten Teil von „Bridget Jones“ (110.496). Alleine letztes Wochenende begeisterten Jason Momoa, Jack Black und Co. bei uns über 75.000 Kinobesucher. Jetzt, am Osterwochenende, werden wohl noch Kinokarten verkauft werden. „Minecraft“ ist somit das „Golden Ticket“ für über 300.000 Kinobesucher sicher.

© Warner Bros.

© Warner Bros. ×



Der Triumph in Österreich spiegelt für „Minecraft“ den internationalen Trend wider: In den USA wurden innerhalb von nur 12 Tagen schon 291,3 Millionen Dollar eingespielt. Weltweit bereits 565,1 Millionen. Und auch in Deutschland ist die schräge Videospielverfilmung bereits der erfolgreichste Film des Jahres: 1,66 Millionen Besucher!

© Warner Bros. ×

Schräg: In mehreren amerikanischen Städten kam es während der Filmvorführung bereits zu Randalen und Ausschreitungen. Die lautstark als TikTok-Trend gefeierte Zeile „Chicken Jockey!“ sorgte sogar schon für Polizei-Einsätze! Deshalb griffen manche Kinobetreiber bereits zu radikalen Maßnahmen: Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nun nur mehr mit erwachsener Begleitung ins Kino.