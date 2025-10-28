Ariana Grande verzaubert New York im Dirndl-Dress

New York bekam gestern Abend eine Extraportion Glamour serviert – dank Ariana Grande. Die Pop-Ikone erschien zur exklusiven Vorführung von Wicked: For Good in einem Wow-Look.

In einem Traum aus Rosa und Pink zeigte sich Ariana Grande am Montagabend von ihrer verspielten Seite: Ein zart rosafarbenes, tief ausgeschnittenes Korsett-Top traf auf einen voluminösen Rock in leuchtendem Pink – und der erinnerte mit seiner ausgestellten Form fast ein bisschen an ein modernes Dirndl.

Lesen Sie auch

Ariana Grande begeistert im Dirndl-Look

Die 32-Jährige erschien in einem Ensemble, das irgendwo zwischen Ballerina, Barbie und Tracht pendelte: Ein zartrosa Korsetttop mit glänzender Satinstruktur und dazu ein ballonartiger Rock in kräftigem Pink. Der Stoff schwang bei jeder Bewegung so theatralisch, dass man fast glauben konnte, sie tanze gleich über die Bühne. Das verspielte Muster des Rocks erinnerte dabei charmant an einen modernen Dirndlrock.

© Getty Images

Dazu kombinierte Ariana einen streng zurückgesteckten Dutt, klassische, schwarze Louboutin-Heels und ihr typisches glowy Make-up mit rosa Wangen, softem Lidschatten und glossigen Lippen. Ein Auftritt, der gleichzeitig elegant und märchenhaft wirkte – fast, als sei sie direkt aus einem Wicked-Set auf den roten Teppich geschwebt.

© Getty Images

Und obwohl in den letzten Wochen heftig über ein mögliches Beziehungsende mit Langzeitfreund Ethan Slater spekuliert wurde, ließ sich Ariana nichts anmerken. Strahlend, anmutig, ganz die Pop-Prinzessin, zeigte sie, dass sie auch solo jede Bühne (und jeden Teppich!) mühelos beherrscht.