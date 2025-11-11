Alles zu oe24VIP
Glamour pur: Ariana und Cynthia liefern uns die perfekte Inspiration für die Ballsaison
© Getty Images

Must-Have Looks

Glamour pur: Ariana und Cynthia liefern uns die perfekte Inspiration für die Ballsaison

11.11.25, 09:59
Bei der London-Premiere von Wicked: Teil 2 zeigten Cynthia Erivo und Ariana Grande, wie man richtig glänzt. In glamourösen Ballkleidern schritten sie über den roten Teppich und liefern uns somit die ultimative Inspiration für die bevorstehende Ballsaison. 

Bei der mit Spannung erwarteten Premiere von Wicked: For Good in London am Montagabend zogen die Stars der Fortsetzung alle Blicke auf sich. In opulenten Ballroben ließen Cynthia Erivo und Ariana Grande ihre Fans mal wieder sprachlos zurück. Denn ganz im Gegensatz zu den fröhlich-pinken und grünen Outfits, die sie im letzten Jahr bei der Promo des ersten Films trugen, wählten sie diesmal dramatisch-sinnliche Looks, perfekt abgestimmt auf den düsteren, magischen Ton des neuen Films.


Ariana Grande im Old Hollywood Glamour

Ariana Grande, die in der ersten Wicked-Verfilmung noch als strahlende Glinda in pinken Roben glänzte, setzte bei der Premiere von Wicked: For Good einen dramatischen Kontrast zu ihrer gewohnten, süßen Rolle. Dieses Mal tauschte sie ihr gewohntes rosa Outfit gegen ein fast 73 Jahre altes Meisterwerk aus der Old-Hollywood-Ära!

Glamour pur: Ariana und Cynthia liefern uns die perfekte Inspiration für die Ballsaison
© Getty Images

Das atemberaubende schwarze One-Shoulder-Kleid, entworfen von Gilbert Adrian im Jahr 1952, besticht durch seine extravagante Eleganz. Das asymmetrische Design überzeugt mit einem strukturierten Oberteil und einem Puffärmel auf der rechten Seite, während die linke Seite des Kleides trägerlos

Die perfekte Inspiration für alle, die in der Ballsaison nach einem Hauch von Vintage-Glamour suchen!

Cynthia Erivo begeistert im sinnlichen Abendkleid

Glamour pur: Ariana und Cynthia liefern uns die perfekte Inspiration für die Ballsaison
© Getty Images

Cynthia Erivo zeigte sich ebenfalls von ihrer besten Seite. Ihr außergewöhnliches, marineblaues Kleid war ein wahrer Hingucker. Die raffinierten PVC-Lederdetails und der Taillen-Gürtel sorgten für eine moderne Silhouette, während der Bustier-Ausschnitt eine verführerische Note hinzufügte. Dazu trug sie edlen Schmuck von Roberto Coin und einen gigantischen, rosa Diamantring.

Die Ballkleid-Trends 2025

Was lernen wir aus den Looks von Ariana und Cynthia? Ganz klar: In der kommenden Ballsaison wird es glamourös, mutig und vor allem einzigartig! Old-Hollywood-Couture trifft auf moderne Statements und extravagante Details. Auffallen ist die Devise!

