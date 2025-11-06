Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Heißer Latex-Look: Kylie Minogue versext Weihnachten
© Getty Images

Frech statt festlich

Heißer Latex-Look: Kylie Minogue versext Weihnachten

06.11.25, 14:37
Teilen

Pop-Queen Kylie Minogue zeigt, wie sexy Weihnachten sein kann. In einem feuerroten Latexkleid präsentiert sie ihr neues Album.

Kylie Minogue sorgt schon jetzt für Weihnachtsstimmung - und das auf ihre ganz eigene, verführerische Art. Die australische Pop-Ikone hat eine neue Version ihres legendären Festtagsalbums angekündigt und posiert dazu in einem atemberaubenden roten Latexkleid, das garantiert mehr als nur den Weihnachtsbaum zum Glänzen bringt. 

Latex statt Lametta

Heißer Latex-Look: Kylie Minogue versext Weihnachten
© Kylie Minogue

In einer knallroten, hautengen Robe posiert die 57-Jährige mit einem verführerischen Blick und einem verpackten Geschenk in der Hand. Der glänzende Stoff schmiegt sich perfekt an ihre Silhouette, während ihr klassischer Old-Hollywood-Glam-Make-up-Look - rote Lippen, perfekt gesetzte Wellen - das Gesamtbild abrundet.

Lesen Sie auch

Passend zu ihrem heißen Outfit bringt Kylie ein musikalisches Weihnachtsgeschenk heraus: Mit „Kylie Christmas (Fully Wrapped)” legt die 57-Jährige ein ganz besonderes Geschenk unter den Baum. Die Jubiläumsedition ist eine überarbeitete und erweiterte Edition ihres erfolgreichen Festtagsalbums von 2015.

Heißer Latex-Look: Kylie Minogue versext Weihnachten
© Kylie Minogue

Neben bekannten Klassikern wie Santa Baby und It’s The Most Wonderful Time Of The Year enthält die neue Version vier brandneue Songs:

  • Hot In December
  • This Time Of Year
  • Office Party
  • und die neue Single XMAS

„Das Album hat so viel Spaß gemacht“, erzählt die Sängerin gegenüber der britischen Zeitschrift The Sun. „Ich wollte noch etwas mehr Glitzer, ein bisschen mehr Magie und natürlich einen Soundtrack für jede Weihnachts-Officeparty der Welt!“

Kylie vs. Mariah

Während Mariah Carey mit All I Want For Christmas Is You alljährlich die Charts dominiert, macht Kylie ihr jetzt Konkurrenz. Mit XMAS, einer Amazon Music Original Single, startet sie das Rennen um die begehrte Christmas-Nummer-eins.

Ihr Album Kylie Christmas (Fully Wrapped) erscheint am 5. Dezember und ist das perfekte Geschenk für alle, die Glitzer, Glamour und gute Laune unter dem Christbaum lieben. Und eines steht fest: Laut Kylie Minogue wird Weihnachten dieses Jahr eher frech als festlich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden