Heißer Latex-Look: Kylie Minogue versext Weihnachten

Pop-Queen Kylie Minogue zeigt, wie sexy Weihnachten sein kann. In einem feuerroten Latexkleid präsentiert sie ihr neues Album.

Kylie Minogue sorgt schon jetzt für Weihnachtsstimmung - und das auf ihre ganz eigene, verführerische Art. Die australische Pop-Ikone hat eine neue Version ihres legendären Festtagsalbums angekündigt und posiert dazu in einem atemberaubenden roten Latexkleid, das garantiert mehr als nur den Weihnachtsbaum zum Glänzen bringt.

Latex statt Lametta

© Kylie Minogue

In einer knallroten, hautengen Robe posiert die 57-Jährige mit einem verführerischen Blick und einem verpackten Geschenk in der Hand. Der glänzende Stoff schmiegt sich perfekt an ihre Silhouette, während ihr klassischer Old-Hollywood-Glam-Make-up-Look - rote Lippen, perfekt gesetzte Wellen - das Gesamtbild abrundet.

Passend zu ihrem heißen Outfit bringt Kylie ein musikalisches Weihnachtsgeschenk heraus: Mit „Kylie Christmas (Fully Wrapped)” legt die 57-Jährige ein ganz besonderes Geschenk unter den Baum. Die Jubiläumsedition ist eine überarbeitete und erweiterte Edition ihres erfolgreichen Festtagsalbums von 2015.

© Kylie Minogue

Neben bekannten Klassikern wie Santa Baby und It’s The Most Wonderful Time Of The Year enthält die neue Version vier brandneue Songs:

Hot In December

This Time Of Year

Office Party

und die neue Single XMAS

„Das Album hat so viel Spaß gemacht“, erzählt die Sängerin gegenüber der britischen Zeitschrift The Sun. „Ich wollte noch etwas mehr Glitzer, ein bisschen mehr Magie und natürlich einen Soundtrack für jede Weihnachts-Officeparty der Welt!“

Kylie vs. Mariah

Während Mariah Carey mit All I Want For Christmas Is You alljährlich die Charts dominiert, macht Kylie ihr jetzt Konkurrenz. Mit XMAS, einer Amazon Music Original Single, startet sie das Rennen um die begehrte Christmas-Nummer-eins.

Ihr Album Kylie Christmas (Fully Wrapped) erscheint am 5. Dezember und ist das perfekte Geschenk für alle, die Glitzer, Glamour und gute Laune unter dem Christbaum lieben. Und eines steht fest: Laut Kylie Minogue wird Weihnachten dieses Jahr eher frech als festlich.