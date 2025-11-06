Kendall Jenner zieht blank: Heiße Nacktfotos zum 30. Geburtstag

Kendall Jenner feierte kürzlich ihren 30. Geburtstag und ließ zur Feier des Tages die Hüllen fallen. Auf Instagram begeisterte sie ihre Fans mit einer Reihe an heißen Schnappschüssen, die nur wenig der Fantasie überließen.

Zu ihrem runden Geburtstag ließ Kendall Jenner die Korken knallen und gönnte sich einen traumhaften Luxusurlaub. Und offenbar gab es keinen besseren Weg, dies zu feiern, als mit einer Portion, Sonne, Strand und jeder Menge freizügiger Schnappschüsse. Kendall ließ es sich nicht nehmen, ihre gigantische Villa und ihre spektakulären Kurven mit der Welt zu teilen und dabei völlig blank zu ziehen.

Kendall Jenner begeistert mit heißen Oben-Ohne-Bildern

Am 3. November feierte das Supermodel ihren 30. Geburtstag in einer Traumvilla, die mit satten 125.000 Dollar pro Woche zu Buche schlägt und Kendall verbrachte den besonderen Tag so, wie es sich jeder wünschen würde: Sie faulenzte am Strand, las ein bisschen und schaukelte sogar im Regen in einer Hängematte. Vor allem aber verbrachte sie den Tag mit so wenig Kleidung wie möglich.

© Instagram/ @kendalljenner

Besonders heiß wurde es auf Instagram, als sie ein Selfie postete, auf dem sie nur mit einem weißen Handtuch um die Hüften bekleidet zu sehen war. Das Bild brachte ihre 285 Millionen Follower um den Verstand und ließ sie sprachlos zurück.

Komplett nackt am Strand

Ein weiteres Bild zeigte Kendall in einem feuerroten Zweiteiler beim Yoga direkt am Wasser, während sie auf einem anderen Schnappschuss nach einem erfrischenden Bad im Meer in einem schwarzen Bikini posierte. Doch es wurde noch freizügiger: Beim Mittagsschläfchen hatte sie ihr Oberteil abgelegt und sich lediglich mit Sand und ihrem Buch bedeckt.

© Instagram/ @kendalljenner

Doch der absolute Höhepunkt kam, als sie auf einem Bild völlig nackt am Ufer saß und mit verträumtem Blick auf das weite, blaue Meer blickte. Heißer geht's nicht!

© Instagram/ @kendalljenner

Glamour-Party zum 30er

Natürlich durfte auch der glamouröse Part ihres Geburtstags nicht fehlen: Kendall posierte in einem supersexy, tief ausgeschnittenen schwarzen Top über ihrer mit Muscheln verzierten Geburtstagstorte. Die heißen Schnappschüsse kamen bei ihren Fans so gut an, dass der Post in weniger als 24 Stunden mehr als 2,9 Millionen Likes sammelte! In dem Sinne: Happy Birthday, Kendall!