Freizügige Looks und heiße Momente bei den CFDA Fashion Awards 2025
© Getty Images

Star-Spektakel

Freizügige Looks und heiße Momente bei den CFDA Fashion Awards 2025

Von
04.11.25, 10:22
Gestern Abend wurden die CFDA Fashion Awards 2025 gefeiert, das Event, das nicht umsonst als die Oscars der Mode gilt. Die Gala zog die größten Stars und Designer an, die in gewagten Outfits den roten Teppich zum Glühen brachten.

Die größten Hollywood-Stars und Trendsetter der Modewelt gaben sich bei den CFDA Fashion Awards 2025 die Ehre und sie brachten uns mit ihren freizügigen Outfits regelrecht ins Schwitzen! Was könnte man auch anderes von der prestigeträchtigen Modegala erwarten, bei der jedes Jahr die Besten der amerikanischen Modeszene gefeiert werden? Ganz vorne mit dabei: Lily Allen, Rihanna und viele andere, die uns mit ihren heißesten Looks den Atem raubten!

Lily Allen in einem Hauch von Nichts

Freizügige Looks und heiße Momente bei den CFDA Fashion Awards 2025
© Getty Images

Lily Allen sorgte für den größten Aufreger des Abends, denn die 40-jährige Sängerin wählte einen gewagten Look, der kaum etwas der Fantasie überließ. Auf dem roten Teppich trug sie einen weißen Spitzen-BH, der für den ein oder anderen Busen-Blitzer sorgte. Der Look wurde mit einem tief sitzenden Satinsrock kombiniert, der mit semi-transparenter Spitze verziert war und so noch mehr Haut durchscheinen ließ.

Mut zur Freizügigkeit war definitiv das Erfolgsrezept des Abends!

Rihanna & A$AP Rocky: Süßer Pärchenauftritt

Ganz anders, aber ebenso beeindruckend: Rihanna und A$AP Rocky. Das Power-Couple zeigte uns nicht nur, dass sie perfekt zusammenpassen, sondern auch einen Look, der so cool wie das Paar selbst war. Rihanna setzte auf klassischen Chic und trug einen mitternachtsblauen Trenchcoat, während A$AP Rocky im coolen Streetstyle-Look strahlte.

Freizügige Looks und heiße Momente bei den CFDA Fashion Awards 2025
© Getty Images

Der Rapper nutzte die Gelegenheit, um seiner Partnerin einen zärtlichen Kuss auf die Wange zu geben. Wir sind hin und weg!

Die Promi-Highlights: Mode zum Staunen!

CFDA Fashion Awards 2025: Gewagte Star-Looks

  • Dove Cameron 1/11
    Vera Wang
  • Dove Cameron 2/11
    Ashley Graham
  • Dove Cameron 3/11
    Nina Dobrev
  • Dove Cameron 4/11
    Amber Valletta, Donatella Versace und Ariana DeBose
  • Dove Cameron 5/11
    Taylor Hill
  • Dove Cameron 6/11
    Saweetie
  • Dove Cameron 7/11
    Mandy Moore
  • Dove Cameron 8/11
    Sara Moonves und Jennifer Lawrence
  • Dove Cameron 9/11
    Naomi Campbell
  • Dove Cameron 10/11
    Julianne Moore
  • Dove Cameron 11/11
    Dove Cameron

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Der rote Teppich war übersät mit spektakulären Outfits, die alle Blicke auf sich zogen. Die Devise des Abends war eindeutig: Spaß haben, Risiken eingehen und mit neuen Looks experimentieren. Ein ständiges Spiel mit Kontrasten, frechen Schnitten und innovativen Designs stand im Mittelpunkt der Looks. Dabei kamen viele Stars mit klassischen Outfits, die durch moderne, unerwartete Details wie ungewöhnliche Stoffe oder auffällige Accessoires einen ganz eigenen Twist erhielten.

Die Preisträger des Abends

Natürlich standen bei den CFDA Fashion Awards nicht nur die Looks der Gäste im Fokus, sondern auch die Auszeichnungen für die besten Designer des Jahres. Zu den Gewinnern des Abends gehörten unter anderem die Preisträger in den Kategorien für Herren- und Damenmode sowie Accessoires und Nachwuchsdesigner. Auch Ehrenpreise wurden verliehen – darunter an Modelegenden wie Donatella Versace, Jerry Lorenzo und Ralph Rucci, die mit ihren außergewöhnlichen Karrieren die Modewelt nachhaltig geprägt haben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

