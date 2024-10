Pop-Queen Kylie Minogue im Talk: So bereitet sie sich auf ihre Welttournee vor

Ihr letztes Album hat alle Erwartungen übertroffen. Mit „Tension II“ will Kylie Minogue daran anknüpfen. Der Talk über ihre Musik und Dankbarkeit.

Das ging jetzt schneller, als die meisten erwartet hatten: Nur ein Jahr nach dem großen Erfolg mit „Tension“ – selbst sie war davon überrascht – legt Kylie Minogue (56) mit „Tension II“ ihr nächstes Album nach. Warum? „Ich war von den Reaktionen überwältigt und es hat so viele Türen geöffnet, Leute kamen mit neuen Songs und Ideen zu mir“, erklärt die australische Sängerin ihren Entschluss, daran anzuknüpfen. Wir dürfen uns auf 18 energetische Songs freuen, perfekt für den Dancefloor, und auf Kollaborationen mit Stars wie The Blessed Madonna, Bebe Rexha und Sia. Mit ihren neuen und alten Hits im Gepäck geht‘s für die Popsängerin 2025 auch auf Tour. Einziger Wermutstropfen: Österreich steht nicht auf ihrem Plan.

Am 18. Oktober erscheint Kylie Minogues Album „Tension II“, der Nachfolger zu „Tension“. © Getty Images ×

Glückwunsch zu einem großartigen Album, Ihrem 17. Studioalbum und dem Nachfolger des 2023 hochgelobten „Tension“. Warum haben Sie entschieden, „Tension II“ zu machen?

Kylie Minogue: Das ist relativ leicht zu beantworten. „Tension I“ und besonders „Padam Padam“ haben die Erwartungen mehr als übertroffen. Ehrlich, ich war von den Reaktionen überwältigt und es hat so viele Türen geöffnet, Leute kamen mit neuen Songs und Ideen zu mir. Es hat sich einfach wirklich aufregend angefühlt. Für mich war es die komplette Wiederauferstehung meiner Musik und ich wollte mit neuen Leuten weitermachen, weiter entdecken, weiter arbeiten. Ich habe mich mit echtem Enthusiasmus und Elan in dieses Erlebnis gestürzt, was man, glaube ich, in der Musik spüren kann.

Durch das Album zieht sich das Gefühl, Sie haben den Geist der ewigen Jugend in der Musik eingefangen. Es klingt wie die alte und die neue Kylie, gleichermaßen relevant für 20-Jährige wie für 50-Jährige. Wie gelingt Ihnen das?

Minogue: Wow, das ist ein tolles Kompliment. Ich würde wirklich gerne spüren, exakt das geschafft zu haben. Und ja, es hat eine Modernität, aber da ist auch ein Sinn für ein Throwback zu einigen meiner früheren Songs und es ist immer noch meine Stimme. Ich fühle nie wirklich, dass das passiert, ich habe nicht das Gefühl, ich habe meinen Finger am Puls exakt dessen, was geschieht, aber ich habe eine Art Spinnensinn dafür, neue Leute zu fangen. Als ich das „Tension-Alben“ gemacht habe, saß ich mit Lost Boy in einem Raum (Produzent und Co-Writer von „Padam Padam“) und er hat all diese großartigen Anspielungen auf die Vergangenheit und dann erwähnt er all diese aktuellen inspirierenden Künstler. Das war für mich so fantastisch. Wir haben diese schöne, stimmungsvolle Beziehung, wenn wir Musik erkunden und arbeiten. Das liebe ich. Es ist spontan und lustig, aber auch fokussiert und kreativ, was ein Traum ist.

Sprechen wir über Ihre Welttournee. Es wird die größte Tour seit Ihrer „Aphrodite“-Tour 2011, mit Auftakt in Australien, dann Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika. Warum jetzt?

Minogue: Warum nicht? Es fühlt sich richtig an. Ich habe Angst, aber vor allem freue ich mich. Letztens saß ich da und nahm Sprachnachrichten für Social Media auf. Ich sagte: „Bis bald. Paris“, „Bis bald. Melbourne“, „Bis bald. Glasgow“. Es fühlte sich so seltsam und merkwürdig an, das alles zu sagen. Es hat mich einfach getroffen. Ich habe es dann verworfen und noch mal angefangen, aber es passiert! Ich werde da draußen sein. Ich habe es alles schwarz auf weiß gesehen. Ich komme!

Wie bereiten Sie sich auf diese Tour vor? Gibt es ein Fitnessregime oder eine spezielle Ernährung, um sich auf diesen Marathon vorzubereiten?

Minogue: Ich würde gerne sagen, alles davon. Aber tatsächlich nicht. Ich denke, das sind die Dinge, die ich machen sollte. Aber ich bin nicht gut im langfristigen Planen. Ich weiß, was ich machen sollte, aber ich werde mich darum kümmern, wenn ich so weit bin. Ich weiß, wenn es darauf ankommt, werde ich überall Schilder aufhängen, auf denen steht: „Nimm Vitamine, trainiere, mach eine Pause“, um mich selbst auf Kurs zu halten. Aber ich habe eine Geheimwaffe, wenn ich auf Tour bin. Es ist kein Bett in meiner Garderobe, obwohl ich viele Leute kenne, die das haben. Ich weiß, Will.i.am hat ein Bett in seiner Garderobe, aber ich habe das nie selbst gesehen. Ich brauche das nicht. Ich bin eine kleine Person. Ich kann mich auf einem Sofa oder Armstuhl einrollen. Aber ich habe eine Ruhematte und sitze jeden Nachmittag am Boden und mache eine zehn- bis 15-minütige Meditation, die manchmal etwas länger dauern kann. Das hält mich ruhig, hält mich gesund und hält mich auf Kurs.

Kylie, es scheint Ihnen gerade sehr gut zu gehen, Sie wirken sehr glücklich mit dem Leben.

Minogue: Das bin ich. Ich bin glücklich. Ich freue mich auf alles, ich denke sogar über ein weiteres Album nach, denn obwohl ich nicht plane, bin ich immer neugierig auf das, was in der Ferne liegt. Ich glaube, ich habe ein Maß an Akzeptanz, das man mit der Zeit erreicht und ich war immer eine dankbare Person. Ich erwarte nichts. Ich war immer von den großen und kleinen Dingen, die im Leben geschehen, begeistert und für mich läuft es gerade sehr gut. Aber der Erfolg, den ich jetzt habe, das bin nicht nur ich. Das sind die anderen um mich herum. Wenn ich jemandem etwas mitgeben kann, dann ist es dankbar zu sein und zu wissen, dass Dinge möglich sind. Du kannst Dinge erreichen, die nicht vorbestimmt sind, nichts im Leben ist einfach, aber wenn du Arbeit reinsteckst und zuversichtlich bist, wirst du, wenn du es zurückbekommst, das wirklich genießen können und dich gut fühlen und es schätzen – und die Menschen um dich herum. Das Leben ist gut.

"Das Lebe ist gut." Mit 56 Jahren ist Kylie Minogue glücklicher denn je. © Getty Images ×

Neue Musik und große Pläne

Mit neuen Hits und alten Klassikern will Kylie Minogue 2025 mit „Tension“ durch Australien, Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika touren. Ein Stopp in Österreich ist nicht geplant.