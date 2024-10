× Diese starken Promi-Frauen haben den Brustkrebs besiegt

Mit dem 1. Oktober startete der internationale Brustkrebsmonat, der auf die Wichtigkeit der regelmäßigen Brustkrebsfrüherkennung aufmerksam macht und zur Solidarität mit an Brustkrebs erkrankten Frauen aufruft.

Das Bewusstsein für Brustkrebs zu schärfen, ist wichtig, denn eine von acht Frauen erkrankt im Laufe ihres Lebens an der tückischen Krankheit. Jahr für Jahr werden 6.000 Frauen mit der Schockdiagnose konfrontiert. Darauf aufmerksam machen vor allem auch berühmte Schauspielerinnen, Politikerinnen, Sängerinnen oder Moderatorinnen. Nicht etwa, weil sie Glamour versprühen oder einem hässlichen Thema einen hübschen Anstrich verleihen, sondern weil der Krebs auch vor ihnen keinen Halt macht, und sie als Vorbilder helfen können, Mut zu machen.

Diese starken Promi-Frauen haben den Brustkrebs bekämpft

Carla Bruni

© Getty Images ×

Im Oktober 2023 machte Frankreichs ehemalige First Lady und Sängerin Carla Bruni ihre überstandene Brustkrebserkrankung öffentlich. Auf Instagram teilte sie ihre Geschichte: „Vor vier Jahren wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert. Doch ich hatte Glück.“ Denn der Krebs war noch nicht aggressiv. Dank Operation, Bestrahlungs- und Hormontherapie konnte die 55-Jährige den Krebs besiegen. Bruni geht jedes Jahr zur Mammografie. Das habe ihr das Leben gerettet, ist sie sich sicher. Durch die frühe Diagnose, schreibt sie, konnte sogar ihre Brust erhalten werden.

Cynthia Nixon

© Getty Images ×

Die „Sex and the City“-Schauspielerin erhielt 2006 die Diagnose Brustkrebs. Das Karzinom wurde bei einer Routine-Mammografie entdeckt, als Nixon 40 Jahre alt war. Um der öffentlichen Aufmerksamkeit zu entgehen, hielt sie ihre Krankheit zunächst geheim und teilte erst zwei Jahre später, dass sie – wie auch ihre Mutter zuvor – an Brustkrebs erkrankt war.

Jane Fonda

© Getty Images ×

Eine Routine-Untersuchung rettete auch Jane Fonda das Leben. 2010 wurde bei der Hollywood-Ikone während einer Mammografie Brustkrebs entdeckt. Der Hollywood-Star wurde erfolgreich operiert. Als Vorsichtsmaßnahme lies sich die Schauspielerin jedoch ihre Brüste entfernen.

Sylvie Meis

© Getty Images ×

Die Moderatorin erhielt 2009 mit nur 31 Jahren die Diagnose Brustkrebs. Mehrere Ärzte hatten sie aufgrund ihres jungen Alters zunächst nicht ernst genommen, was zeigt, wie wichtig es ist, auch in jungen Jahren auf seinen Körper zu achten. Heute setzt sich Meis als Botschafterin der „DKMS Life“-Organisation für die Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen ein.

Kylie Minogue

© Getty Images ×

Ebenfalls sehr jung war Kylie Minogue, als sie die Brustkrebs-Diagnose bekam. Die Sängerin war damals erst 36 und entschied sich für einen abrupten Ausstieg aus dem Showbiz. Als sie ihre Diagnose öffentlich machte, stiegen in ihrer Heimat Australien die Anmeldungen zur Brustkrebsfrüherkennung um 40 bis 50 Prozent.

Kathy Bates

© Getty Images ×

Die Oscar-Preisträgerin erkrankte 2012 an Brustkrebs, nachdem sie bereits 2003 gegen Eierstockkrebs gekämpft hatte. Im Zuge der Behandlung ließ sich Bates beide Brüste entfernen.

Anastacia

© Getty Images ×

Die Sängerin erhielt gleich zweimal die Schock-Diagnose: 2003 erkrankte Anastacia erstmals an Brustkrebs, zehn Jahre später kehrte die Krankheit zurück. Der Popstar ließ sich beide Brüste entfernen, um einer erneuten Erkrankung vorzubeugen. Die Früherkennung habe ihr zweimal das Leben gerettet, sagte sie.

Maggie Smith

© Getty Images ×

2007 erhielt die kürzlich verstorbene „Harry Potter“-Schauspielerin Maggie Smith die Diagnose Brustkrebs – mitten während der Dreharbeiten zur Filmreihe. Trotz der laufenden Chemotherapie bewies sie damals besondere Stärke, drehte weiter und trug als Professor McGonagall eine Perücke.

Wanda Sykes

© Getty Images ×

Bei der Komikerin wurde der Brustkrebs zufällig während einer Brustverkleinerung entdeckt. Da die Diagnose früh erfolgte, entschied sich Sykes für eine beidseitige Mastektomie, um den Krebs zu bekämpfen.