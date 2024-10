Kylie: "Die Hotpants werden sich auf Tour wohl wieder einschleichen"

Pop-Queen Kylie Minogue lässt ab heute mit neuer CD „Tension II“ den Dancefloor beben. Ihre Tour rockt aber leider an Wien vorbei.

„Ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Finger am Puls der Zeit habe, aber ich habe eine Art Spinnensinn dafür, neue Leute zu fangen!“ Nach den größten Hits der 80er Jahre („I Should Be So Lucky“) und dem 2001er Kracher „Can't Get You Out of My Head"“ ließ Kylie Minouge im Vorjahr mit "Padam Padam" und dem Album „Tension“ wieder den Dancefloor beben. „„Für mich war es die komplette Wiederauferstehung meiner Musik!“

Mit ein Grund warum sie ihre neue CD rund um das Sia-Duett „Dance Alone“ oder die Club-Hymne „Lights Camera Action“ schlicht „Tension II“ getauft hat. „„Tension und besonders „Padam Padam“ haben meine Erwartungen mehr als übertroffen und haben mir auch viele neue Türen geöffnet und deshalb habe mich mit echtem Enthusiasmus und Elan in dieses Erlebnis gestürzt, denn ich wollte weiter entdecken.“

Ab 15. Februar zündet Kylie dazu die größte Tour ihrer Karriere: 58 Konzerte von Australien bis Lissabon. Nur leider kein Österreich-Stopp, was besonders schade ist, denn dank ihrem strikten Tour-Regime („Ich halte mich mit Meditation ruhig, gesund und auf Kurs!“) wird sie bei der Hit-Show wohl auch wieder ihre berühmten Hotpants ausführen: „Ich sage davor zwar immer nie wieder, aber dann schleichen sie sich irgendwie doch wieder ein!“