× The Offspring bringen den Punk nach Linz

Cooles Rock-Doppelpack in Linz: am 24. Oktober 2025 rocken The Offspring mit der neuen CD "Supercharged" und den Kollegen von Simple Plan die TipsArena. Ab Freitag gibt's die Tickets.

Mit der neuen CD „Supercharged“ liefern die Punk-Ikonen von The Offspring eines der Rock-Highlights des Jahres. Jetzt legt man mit dem heißersehnten Österreich-Konzert nach: am 24.Oktober 2025 zünden Dexter Holland und Co. ihr großes Hitfeuerwerk rund um ewige Hymnen wie „Self Esteem“, „Why Don‘t You Get A Job“ oder „Pretty Fly (for a White Guy)“in der Linzer TipsArena. Und das sogar mit den Chart-Stars von Simple Plan („Summer Paradise“) im Vorprogramm. Die Tickets für das coole Rock-Doppelpack gibt’s ab Freitag,18. Oktober um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

„Wir haben da nicht wirklich mit irgendwelchen seltsamen Sachen herumexperimentiert. Wir bleiben unserem Sound treu,“ erklärt Gitarrist Noodles im oe24-Interview die neue CD. Auch für Sänger Dexter Holland ist der Titel „Aufgeladen“ Programm: „Wir gehen das mit voller Energie an. Kein Herumscheissen!“

Lieferte man im August schon am Frequency Festival einen ersten Vorgeschmack der neuen Hits („Wir haben dafür die österreichischen Fans als Versuchskaninchen benützt!") so will man bei der ab 26. September 2025 gezündeten Europa-Tour das Publikum trotzdem nicht überfordern. „Allzu viele neue Songs werden wir aber auch auf der nächsten Tour nicht spielen, denn die Fans wollen ja lieber die Klassiker hören.“

Dass diese am 24. Oktober 2025 In Linz und nicht in Wien angestimmt werden hat einen guten Grund: Die Stadthalle ist da bereits für Tennis reserviert.