× The Offspring: „40 Jahre Punk. Das klingt ja uralt!“

Die Punk-Ikonen von The Offspring liefern mit der neuen CD "Supercharged" ein starkes Alterswerk. Das oe24-Interview zu den neuen Hits und den ewigen Klassikern.

Dexter Holland: Der Titel „Aufgeladen“ ist für uns Programm. Wir gehen das mit voller Energie an. Kein Herumscheissen!

Wird es nach 40 Jahren einfacher oder schwerer neue Songs zu schreiben?

Noodles: Einerseits ist es schwerer, weil wir ja schon 10 Alben veröffentlicht haben und somit schon viele Themen gesagt haben. Andererseits ist es natürlich einfacher, weil wir die Erfahrung haben.

Und auch das Wissen: Wir müssen niemanden mehr etwas beweisen

Beide: Ganz genau!

Noodles: Wir sind aber noch immer hungrig. Hungrig, dass wir neue Musik liefern.

Holland: Und ich hoffe das hört man auch.

Schlagen sie damit auch neue musikalische Wege ein?

Noodles: Wir haben da nicht wirklich mit irgendwelchen seltsamen Sachen herumexperimentiert. Wir bleiben unserem Sound treu.

Holland: Es gibt vielleicht einen leicht poppigeren und auch funkigeren Einschlag.

Noodles: Der außergewöhnlichste Song ist wohl „Come to Brazil“. Da haben wir uns eine schräge Soundreise durch Brasilien vorgestellt.

Holland: Vielleicht gibt’s ja auch mal eine Soundreise durch Österreich.

Apropos Österreich: Die Live Premiere von zwei der neuen Songs stieg ja im Sommer am Frequency Festival.

Dexter: Genau. Wir haben dafür die österreichischen Fans als Versuchskaninchen benützt. Haben den neuen Scheiß an ihnen ausprobiert. Und das ist gut angekommen. Allzu viele neue Songs werden wir aber auch auf der nächsten Tour nicht spielen, denn die Fans wollen ja lieber die Klassiker hören.

Noodles: Vielleicht in 30 Jahren. Da spielen wir dann das neue Album in voller Länge.

Sie feiern damit auch gleich den 40. Bandgeburtstag

Holland: Wenn wir feiern würden, dann wäre es der 40er (lacht). Uns ist das Datum ja egal, aber wir werden laufend darauf angesprochen.

Noodles: Es ist heuer 30 Jahre her, dass unsere Hit-CD „Smash“ rauskam. Das ist eigentlich das wichtigere Datum.

Hätten sie 1984 gedacht, dass sie das 2024 noch immer machen?

Noodles: Nein, das klingt ja uralt (lacht).

Hält der Punk jung?

Noodles: Scheint so. Die Energie auf jeden Fall. Und wir bekommen dafür bezahlt, dass wir unseren jugendlichen Leichtsinn ausleben dürfen.

Holland: Wobei wir ja nie gedacht haben, dass man davon auch wirklich leben kann. Ich erinnere mich noch als wir das erste Mal nach Österreich kamen. Da spielten wir im Vorprogramm von NOFX. 1993 war das. Und da haben wir gesehen, dass die mit Musik wirklich etwas Geld verdienen können.

Noodles: Und da dachten wir uns: Das wollen wir auch!

Was gibt ihnen nach 40 Jahren noch immer die Energie?

Holland: Wir lieben was wir tun. Wir lieben die Musik. Genauso wie am ersten Tag

Warum sind ihre Hits wie „Pretty Fly“ noch immer so populär?

Noodles: Die Leute können sich damit identifizieren. Das ist Teil ihrer Jugend.

Sogar Weird Al Yankovic hat des damals gecovert.

Holland: Großartig. Meine Tochter war damals ganz stolz: „Weird hat euch gecovert. Jetzt habt ihr es geschafft.“ (lacht)



Interview: Thomas Zeidler-Künz