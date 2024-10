× Immer mehr Superstars rocken an Österreich vorbei

Heuer setzten Coldplay mit gleich 4 Konzerten im Happel Stadion einen neuen Rekord. Doch jetzt herrscht eine nie dagewesene Konzert-Flaute. Fast alle Top-Acts lassen Österreich aus.

„Europa – jetzt seid ihr dran!“ Ein Statement von Kylie Minogue das freilich nicht ganz stimmt, denn bei ihren am Dienstag veröffentlichten Tourdaten zur für 18. Oktober erwarteten neuen CD „Tension II“ sind bei 13 Europa-Stops im Sommer 2025 zwar Daten in „Musik-Metropolen“ wie Lodz, Kaunas oder Espoo in Finnland dabei, aber mal wieder kein Österreich-Konzert.

Kylie geht 2025 wieder auf Tour. Österreich-Termin gibt es keinen

Kylie liegt damit leider voll im Trend, denn aktuell rocken so viele Superstars wie noch nie an Österreich vorbei. Allein im Oktober lassen u.a. Bob Dylan, Janet Jackson, Lauryn Hill & The Fugees oder Nick Cave auf ihren Europa-Tourneen Wien aus.

Springsteen und Oasis lassen Österreich aus.

2025 wird es sogar noch schlimmer: Bei den jüngst veröffentlichten Tourplänen von Bruce Springsteen, Oasis, Dua Lipa, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Lainey Wilson, Finneas, The Pixies, Franz Ferdinand oder Toto fehlt der Österreich-Stop.

Die Konzert-Highlights sind somit bisher dünn gesäht: Im Happel Stadion sind erst Iron Maiden (17. Juli) und Seiler & Speer (19. Juli) fixiert. James Blunt (25. Februar) The Lumineers (23. April), das Doppelpack von Rainhard Fendrich (25. April & 16. Mai), Billie Eilish (6. Juni) ,das ÖSTERREICH-Konzert von Andreas Gabalier (31. Oktober) und Simply Red (5. November) sind zur Zeit die einzig nennenswerten Hits in der Stadthalle. Und für das Nova Rock haben sich auch erst Slipknot und Wanda als Topacts angesagt.

Billie Eilish (o.) und Iron Maiden sind die Konzerthits 2025.

Hoffen auf die Stones!

Somit liegt es wieder an den Allergrößten das Konzertjahr doch noch zu retten: den Rolling Stones! Die Verhandlungen für ein Abschieds-Konzert im Happel Stadion laufen auf Hochtouren.