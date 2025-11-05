Glamour Women of the Year Awards: Diese Looks haben uns umgehauen

Es ist wieder Award-Season! Das bedeutet: Zahlreiche Red Carpets und jede Menge unvergessliche Mode-Momente der Stars stehen uns bevor. Bei den Glamour Women of the Year Awards durften wir uns wieder über Wow-Auftritte von Demi Moore und Co. freuen, die in ihren Roben alle Blicke auf sich zogen.

Die Glamour Women of the Year Awards 2025 sorgten für einen spektakulären Abend voller Eleganz und Stil. Im legendären Plaza Hotel in New York City versammelten sich einige der einflussreichsten Frauen der Welt, um für ihre außergewöhnlichen Leistungen geehrt zu werden. Von Film-Ikonen über Mode-Vorreiterinnen bis hin zu aufstrebenden Talenten: Bei der Veranstaltung wurden nicht nur Frauen gefeiert, die die Welt bewegen, sondern auch ihre heißen Outfits, die uns den Atem raubten.

Wow-Auftritt von Demi Moore

© Getty Images

Demi Moore war eine der Preisträgerinnen des Abends und zählte definitiv zu den größten Hinguckern am roten Teppich. Die Schauspielerin setzte in einem eleganten, schwarzen Look ein Fashion-Statement, das uns alle umhaute. Ihr trägerloses, strukturiertes Oberteil betonte ihre Traumfigur, während die enge Hose perfekt dazu passte.

Doch es waren vor allem die weißen Opernhandschuhe und die opulenten Ohrringe, die dem Look das gewisse Extra verliehen und Moore zur Diva des Abends machten.

Rachel Zegler: Strahlend in Gelb

© Getty Images

Ein weiterer unvergesslicher Moment des Abends war der Auftritt von Rachel Zegler, die in einem leuchtend kanariengelben, trägerlosen Kleid über den Teppich schritt. Das bodenlange Kleid, übersät mit funkelnden Pailletten, glitzerte im Scheinwerferlicht und ließ die „Schneewittchen“-Darstellerin wie eine wahre Königin wirken. Zegler, ebenfalls eine der diesjährigen Preisträgerinnen, trug ihr schwarzes Haar in sanften Wellen und setzte mit einer dezenten Halskette sowie Ohrringen einen klassischen Akzent.

Mutige Modemomente am roten Teppich

Auch Mode-Queen Anna Wintour durfte bei dieser Gala nicht fehlen! Sie zeigte sich in einem blau-weißen Kleid, das ihre klassische Eleganz unterstrich. Tyla betonte ihre schlanke Figur hingegen mit einem glänzenden olivgrünen Kleid und Jordyn Woods, Kylie Jenners ehemalige beste Freundin, zog in einem schimmernden, moosgrünen Kleid alle Blicke auf sich.

Glamour Women of the Year Awards 2025: Mutige Modeauftritte 1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Hier regierte der Glamour!