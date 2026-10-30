oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Empfehlungen

Die Sport-Highlights am Samstag im TV

S
von
© Getty Images/Westend61
Am Samstag gibt es wieder jede Menge Highlights aus der Sportwelt im TV.
OE24 auf Google bevorzugen

Für Sport-Fans gibt es am Samstag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.

Auch interessant

Doppel-Ehrung in Wien: Straka mit zwei Top-Awards ausgezeichnet

Zwangspause für Alaba: Udinese-Star verpasst auch Roma-Hit

Austria will Überflieger Rapid im Derby schocken

Dortmund will im Klassiker zurück an die Spitze

Sky, 18.30 Uhr
ÖFB-Star Marcel Sabitzer.
ÖFB-Star Marcel Sabitzer. © EPA

Kracher. Kein Spiel in Deutschland elektrisiert mehr als der Klassiker zwischen Dortmund und Bayern. Zusätzlich brisant wird der Hit, weil die beiden Rivalen punktegleich an der Tabellenspitze liegen.

Marquez will Führung in Malysia weiter ausbauen

ServusTV/Sky, 7.30 Uhr
MotoGP-Leader Marc Marquez.
MotoGP-Leader Marc Marquez. © APA/AFP/MOHD RASFAN

Showdown. Vier Stationen stehen in der MotoGP-WM noch am Programm. Seit vergangener Woche ist Superstar Marc Marquez zurück an der Spitze. In Sepang will er seine Führung weiter ausbauen.

Alarmstufe Rot bei ManU vor Duell bei Chelsea

Sky, 13.30 Uhr
Schicksalsspiel für Michael Carrick.
Schicksalsspiel für Michael Carrick. © EPA

Krise. Der Absturz von Manchester United ist alarmierend. Die Red Devils sind in der Tabelle auf Rang 16 abgerutscht. Trainer Michael Carrick muss gegen Chelsea zum Rundenauftakt siegen, sonst ist er seinen Job los.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Französische Steuersünder legen Milliarden offen

Heiße Po-Show im Pool

Zwangspause für Alaba: Udinese-Star verpasst auch Roma-Hit

Winkler bei Weltcup in Innichen auf Platz sieben

Klassiker ohne Kapitän: Neuer verpasst Kracher gegen Dortmund

Austria will Überflieger Rapid im Derby schocken

Japans Notenbank bleibt bei lockerer Geldpolitik

Morgan Freeman (88) über Dates: "Offen für die Liebe"

Doppel-Ehrung in Wien: Straka mit zwei Top-Awards ausgezeichnet

Die Sport-Highlights am Samstag im TV