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Die Sport-Highlights am Samstag im TV
Für Sport-Fans gibt es am Samstag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.
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Dortmund will im Klassiker zurück an die Spitze
Kracher. Kein Spiel in Deutschland elektrisiert mehr als der Klassiker zwischen Dortmund und Bayern. Zusätzlich brisant wird der Hit, weil die beiden Rivalen punktegleich an der Tabellenspitze liegen.
Marquez will Führung in Malysia weiter ausbauen
Showdown. Vier Stationen stehen in der MotoGP-WM noch am Programm. Seit vergangener Woche ist Superstar Marc Marquez zurück an der Spitze. In Sepang will er seine Führung weiter ausbauen.
Alarmstufe Rot bei ManU vor Duell bei Chelsea
Krise. Der Absturz von Manchester United ist alarmierend. Die Red Devils sind in der Tabelle auf Rang 16 abgerutscht. Trainer Michael Carrick muss gegen Chelsea zum Rundenauftakt siegen, sonst ist er seinen Job los.
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