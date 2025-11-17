AK warnt: Schoko-Adventkalender oft überteuert

AK OÖ zeigt: Viele Schoko-Adventkalender sind deutlich teurer als normale Produkte.

OÖ. Die AK Oberösterreich hat Schoko-Adventkalender unter die Lupe genommen – mit einem klaren Ergebnis: Viele Kalender sind gemessen am Grundpreis deutlich teurer als die entsprechenden Ganzjahresprodukte. Neun von 16 überprüften Kalendern kosten sogar mehr als das Doppelte.

Besonders auffällig ist der Küfferle-Katzenzungen-Kalender, der pro Kilo 129,90 Euro kostet, während die normale Packung bei 53,20 Euro liegt. Nur ein Adventkalender war günstiger als das Standardprodukt. Die AK empfiehlt daher, Adventkalender selbst zu basteln: Das spart Geld und reduziert Verpackungsmüll.