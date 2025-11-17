Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Steiermark

Job-Beben in Österreich: Leder-Firma streicht 150 Jobs

17.11.25, 13:13
Bei Wollsdorf Leder im oststeirischen Bezirk Weiz werden 150 von insgesamt rund 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekündigt.  

Das Unternehmen bestätigte am Montag auf APA-Nachfrage einen entsprechenden Bericht des ORF Steiermark. Konkret will man sich offenbar von 130 Personen in der Lederproduktion und 20 Personen aus dem administrativen Bereich der Firma trennen. Als Grund wurde genannt, dass ein Teil der Produktion ins Ausland verlegt wird.

Wollsdorf Leder hat seinen Hauptsitz in Wollsdorf nahe Gleisdorf, betreibt aber auch Werke im kroatischen Varazdin sowie China und Mexiko. Vertriebsniederlassungen bestehen in den USA, China, Hongkong und Uruguay. Die rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden beim AMS Steiermark zur Kündigung angemeldet. Das bestätigte auch AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz-Snobe dem ORF.

