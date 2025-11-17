Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
  • Linz eröffnet stimmungsvolle Adventsaison mit vielen Neuheiten
    © Stadt Linz
  • Linz eröffnet stimmungsvolle Adventsaison mit vielen Neuheiten
    © Stadt Linz

Ab Samstag:

Linz eröffnet stimmungsvolle Adventsaison mit vielen Neuheiten

17.11.25, 13:16
Teilen

Linz startet mit neuen Attraktionen und frischem Design in die Adventsaison 2025. 

Linz. Die Linzer Weihnachtsmärkte öffnen heuer von 22. November bis 24. Dezember und bringen erneut festliche Stimmung in die Innenstadt. Besonders der Christkindlmarkt am Hauptplatz und der Weihnachtsmarkt im Volksgarten prägen das adventliche Ambiente. Beide Märkte präsentieren sich mit einem neuen, einheitlichen Logo, das Tradition und modernes Design verbindet. Eine der größten Neuerungen ist das „Adventsatelier“ am Hauptplatz, in dem wechselnde Anbieter kreative Produkte präsentieren.

Auch der Volksgarten bekommt ein neues Gesicht: Der Vorplatz des Musiktheaters wird stärker eingebunden und bietet mit Bühne, Weihnachtspyramide und „Futterkrippen“-Stehtischen einen einladenden Treffpunkt. Familien erwartet ein Mix aus Märchenhütten, Krippenshop und einem kleinen Vergnügungspark samt Riesenrad.

Mit dem kostenlosen Weihnachtszug sind fünf Märkte bequem verbunden. Ein umfangreiches Kulturprogramm, kulinarische Highlights und ein großes Angebot an Kunsthandwerk machen die Linzer Adventmärkte erneut zum stimmungsvollen Zentrum der Vorweihnachtszeit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden