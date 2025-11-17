Linz eröffnet stimmungsvolle Adventsaison mit vielen Neuheiten

Linz startet mit neuen Attraktionen und frischem Design in die Adventsaison 2025.

Linz. Die Linzer Weihnachtsmärkte öffnen heuer von 22. November bis 24. Dezember und bringen erneut festliche Stimmung in die Innenstadt. Besonders der Christkindlmarkt am Hauptplatz und der Weihnachtsmarkt im Volksgarten prägen das adventliche Ambiente. Beide Märkte präsentieren sich mit einem neuen, einheitlichen Logo, das Tradition und modernes Design verbindet. Eine der größten Neuerungen ist das „Adventsatelier“ am Hauptplatz, in dem wechselnde Anbieter kreative Produkte präsentieren.

Auch der Volksgarten bekommt ein neues Gesicht: Der Vorplatz des Musiktheaters wird stärker eingebunden und bietet mit Bühne, Weihnachtspyramide und „Futterkrippen“-Stehtischen einen einladenden Treffpunkt. Familien erwartet ein Mix aus Märchenhütten, Krippenshop und einem kleinen Vergnügungspark samt Riesenrad.

Mit dem kostenlosen Weihnachtszug sind fünf Märkte bequem verbunden. Ein umfangreiches Kulturprogramm, kulinarische Highlights und ein großes Angebot an Kunsthandwerk machen die Linzer Adventmärkte erneut zum stimmungsvollen Zentrum der Vorweihnachtszeit.