Musiktheater Linz verkauft hunderte Kostüme

Der Kostümfundus des Musiktheaters öffnet wieder seine Türen für einen großen Verkauf.

Linz. Nach sieben Jahren lädt das Musiktheater Linz erstmals wieder zum großen Kostümverkauf. Am 23. November können Besucher im Foyer hunderte Bühnenkostüme aus vergangenen Produktionen entdecken – von glamourösen Musicalroben über fantasievolle Fabelwesen bis hin zu historischen Outfits. Erstmals stehen auch Perücken aus der Maskenabteilung zum Verkauf.

Ob Sammlerstück, Erinnerung oder Faschingskostüm: Die Auswahl ist vielfältig und einzigartig. Da erfahrungsgemäß großer Andrang herrscht, empfiehlt das Musiktheater eine frühe Ankunft. Besucher sollen wenn möglich eigene Taschen mitbringen; Kartenzahlung wird bevorzugt, um Wartezeiten zu verkürzen.