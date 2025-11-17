Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Kostüme werden verkauft.
© Musiktheater

Bühnen-Schatzsuche

Musiktheater Linz verkauft hunderte Kostüme

17.11.25, 13:10
Teilen

Der Kostümfundus des Musiktheaters öffnet wieder seine Türen für einen großen Verkauf. 

Linz. Nach sieben Jahren lädt das Musiktheater Linz erstmals wieder zum großen Kostümverkauf. Am 23. November können Besucher im Foyer hunderte Bühnenkostüme aus vergangenen Produktionen entdecken – von glamourösen Musicalroben über fantasievolle Fabelwesen bis hin zu historischen Outfits. Erstmals stehen auch Perücken aus der Maskenabteilung zum Verkauf.

Ob Sammlerstück, Erinnerung oder Faschingskostüm: Die Auswahl ist vielfältig und einzigartig. Da erfahrungsgemäß großer Andrang herrscht, empfiehlt das Musiktheater eine frühe Ankunft. Besucher sollen wenn möglich eigene Taschen mitbringen; Kartenzahlung wird bevorzugt, um Wartezeiten zu verkürzen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden