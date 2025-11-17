Mit bewusstem Einkauf Linz stärken

Mit der Kampagne „Deine Stadt. Deine Shops.“ setzt Linz ein starkes Zeichen für den Einkauf vor Ort.

Linz. Unter dem Motto „Deine Stadt. Deine Shops. – Hier kaufen. Linz stärken.“ startet die Stadt Linz eine groß angelegte Kampagne zur Unterstützung des lokalen Handels. Ziel ist es, das Bewusstsein der Bevölkerung für den Wert regionaler Geschäfte zu stärken und die Attraktivität der Innenstadt als Einkaufs- und Erlebnisraum hervorzuheben.

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten kämpfen viele der rund 4.500 Linzer Handelsbetriebe mit sinkender Kaufkraft und Konkurrenz durch den Onlinehandel. Die Stadt will nun gezielt dagegenhalten – insbesondere in der umsatzstarken Vorweihnachtszeit.„Der st

ationäre Handel ist ein zentraler Pfeiler unseres städtischen Lebens“, betont Bürgermeister Dietmar Prammer. Auch Wirtschaftsreferent Thomas Gegenhuber ruft dazu auf, durch bewusste Kaufentscheidungen die lokale Wirtschaft zu stärken: „Jeder Einkauf in Linz erhält Arbeitsplätze und sichert die Vielfalt unserer Stadt.“