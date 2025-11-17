Alles zu oe24VIP
Bus rutschte auf Gleise.
In Salzburg

Linienbus landet auf Gleisen – Lokalbahn stundenlang gesperrt

17.11.25, 12:56
Teilen

Ein Linienbus ist in Bergheim von der Straße abgekommen und auf den Gleisen der Lokalbahn gelandet. 

Bergheim. In Bergheim (Flachgau) kam es Montagfrüh zu einem ungewöhnlichen Unfall: Ein Linienbus rutschte bei der Endstation der Linie 21 über eine Böschung und blieb auf den Gleisen der Lokalbahn liegen. Laut Salzburg AG waren rund fünf Personen im Bus, verletzt wurde niemand.

Der Fahrer verlor offenbar auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug.Für die Bergung des Busses war ein Kran nötig, weshalb die Strecke mehrere Stunden gesperrt blieb. Zwischen Anthering und dem Salzburger Hauptbahnhof wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Kurz nach 10.30 Uhr konnte die Sperre wieder aufgehoben werden.

