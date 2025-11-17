Missbrauch von 12-Jähriger: Zwei Angeklagte nach Freisprüchen festgenommen

Zwei der zehn freigesprochenen Angeklagten, die eine 12-Jährige rund um den Antonsplatz immer wieder genötigt haben sollen, sitzen nun doch in Haft.

Nur Wochen nach ihrem Skandal-Freispruch am Wiener Landesgericht, das Urteil wurde erst vor ein paar Tagen rechtskräftig, sind zwei der Angeklagten im Fall der 12-Jährigen, die rund um den Antonsplatz von einer Bande immer wieder sexuell genötigt worden sein soll, festgenommen worden.

Die Beiden sollen laut ersten Informationen zusammen einen Raub in einer Garage begangen haben, bei dem es um mehrere tausende Euro geht. Laut Mirsad Musliu, dem renommierten Verteidiger des 17-Jährigen mit mazedonischen Wurzeln, sitzt sein Mandant seit letzter Woche in Haft. Weitere Informationen dazu hätte er bisher aber noch nicht.

Verteidiger Mirsad Musliu © Fuhrich

Bei dem zweiten Angeklagten soll es sich um den heute 21-Jährigen handeln, der unter anderem für die "Antons" ein Hotelzimmer gebucht und seine Wohnung für den Sex mit der 12-Jährigen zur Verfügung gestellt haben soll. Laut dem Top-Verteidiger der 12-Jährigen, Sascha Flatz, wäre dieser der einzige über 16-jährige Angeklagte gewesen, der eigentlich wegen schweren sexuellen Missbrauchs angeklagt hätte werden sollen, was aber nicht geschah. "An den Festnahmen sieht man, dass meiner Mandantin mehr Glauben geschenkt hätte werden sollen als den Angeklagten", so Flatz zu oe24.

© oe24/Sascha Flatz, Verteidiger des 12-jährigen Opfers.

Die beiden mutmaßlichen Räuber wurden genau so wie weitere acht Jugendliche in dem Prozess rund um die 12-Jährige freigesprochen. Unmutsäußerungen und Empörung bis hin zu unverhohlenem "Hass im Netz", den vor allem der vorsitzende Richter abbekam, waren die Folge. Der Richter wurde, auch in mehreren Kommentaren unter dem X-Account des Rechtsvertreters des betroffenen Mädchens, wüst beschimpft und mit zahlreichen Schimpfwörtern versehen.