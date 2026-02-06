40 Vermummte & Bewaffnete stürmen Südautobahn

Auf der A2 kommt es derzeit in Fahrtrichtung Wien zu massiven Verzögerungen und Stauungen. Laut ersten Informationen stürmte eine größere Gruppe vermummter Personen plötzlich auf die Autobahn.

Zeugen berichten von rund 40 Beteiligten, die mit Stangen bewaffnet waren. Besonders erschütternd: Einige der Personen sollen gezielt auf Fahrzeuge eingeschlagen haben, die im Bereich Traiskirchen im Stau standen.

© Viyana Manset Haber

Ö3 unterbricht Programm

Aufgrund der gefährlichen Lage musste der Radiosender Ö3 sein laufendes Programm kurzzeitig unterbrechen, um eine dringende Warnmeldung auszugeben. Im Verkehrsservice hieß es: „Bitte Vorsicht jetzt in Niederösterreich.“ Die Polizei bestätigte, dass sich Dutzende Personen im unmittelbaren Nahbereich der Autobahn befinden und die Situation derzeit noch unübersichtlich ist.

© Viyana Manset Haber

Warnung durch ÖAMTC

Auch der ÖAMTC warnt alle Verkehrsteilnehmer eindringlich vor der Gefahr. Betroffen ist der Abschnitt der Südautobahn Richtung Wien zwischen Baden und dem Knoten Guntramsdorf. Autofahrer werden gebeten, in diesem Bereich massiv vom Gas zu gehen und besonders vorsichtig an der Einsatzstelle vorbeizufahren, da sich nach wie vor Personen auf der Fahrbahn aufhalten könnten.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Polizeieinsatz noch laufend

Die Exekutive ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Lage unter Kontrolle zu bringen und die Sicherheit auf der wichtigen Transitroute wiederherzustellen. Der Polizeieinsatz ist aktuell noch in vollem Gange. Details zu den Hintergründen der Aktion oder möglichen Festnahmen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.