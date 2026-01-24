DIESER Star kam Im Hochzeits-Outfit zur Weißwurstparty

Tracht war angesagt bei der traditionellen Weißwurstparty beim Stanglwirt - egal welche Tracht.

Lederhosen und Dirndln dominieren jedes Jahr bei der Weißwurstparty. Egal ob kurzes Dirndl oder langes, Trachtenanzug oder Krach-Lederne, beim Stanglwirt geht es immer zünftig zu. Das sah Sänger Rea Garvey genauso, nur das er die Lederhose gegen einen Kilt tauschte.

Rea Garvey © Oliver Schmitt

"Ich habe in diesem Outfit geheiratet. Das ist mein Hocjhzeits-Kilt", plaudert Garvey im oe24-Talk aus. "Ich fühle mit damit einfacher wohler als in einer Lederhose. Ich liebe zwar Lederhosen, aber das ist meine Tracht als Kelte", ergänzt er.

Mehr lesen:

Das Geheimnis, was Schotten unter ihrem Kilt tragen wollte auch Rea Garvey nicht lüften. Außer einem Lächeln wollte er dazu nichts sagen.