DIESER Star kam Im Hochzeits-Outfit zur Weißwurstparty

Tracht war angesagt bei der traditionellen Weißwurstparty beim Stanglwirt - egal welche Tracht.
Lederhosen und Dirndln dominieren jedes Jahr bei der Weißwurstparty. Egal ob kurzes Dirndl oder langes, Trachtenanzug oder Krach-Lederne, beim Stanglwirt geht es immer zünftig zu. Das sah Sänger Rea Garvey genauso, nur das er die Lederhose gegen einen Kilt tauschte.
Rea Garvey
"Ich habe in diesem Outfit geheiratet. Das ist mein Hocjhzeits-Kilt", plaudert Garvey im oe24-Talk aus. "Ich fühle mit damit einfacher wohler als in einer Lederhose. Ich liebe zwar Lederhosen, aber das ist meine Tracht als Kelte", ergänzt er.
Das Geheimnis, was Schotten unter ihrem Kilt tragen wollte auch Rea Garvey nicht lüften. Außer einem Lächeln wollte er dazu nichts sagen.