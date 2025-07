Gegen das Aussterben der Stadtkerne: Best Practice-Beispiele an alle Gemeinden verschickt

Das multifunktionale Gemeindezentrum "Im Hof" in Katsdorf ist ein Vorzeigebeispiel.

OÖ. Das Land OÖ verschickt aktuell eine Info an alle oö. Gemeinden unter dem Titel „Orte zukunftsfit entwickeln“. Es geht um Themen der Innenentwicklung von Gemeinden und klimafitten Siedlungsräumen. „Der Schwerpunkt liegt auf Best-Practice-Beispielen. Man könnte auch sagen ‚Nachahmung erwünscht‘“, sagt Wirtschafts- und Raumordnungs-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP).

Der Blick richtet sich auch über die oberösterreichischen Landesgrenzen hinaus, auch Beispiele aus anderen Bundesländern werden angeführt. Die Beispiele sind Inspiration sich mit neuen Blickwinkeln dem Thema Ortskernentwicklung zu widmen. Konkrete Beispiele inklusive Ansprechpartner – etwa aus St. Aegidi, Katsdorf, Wendling und Ottensheim – werden angeführt.

Gerade in einer Zeit zunehmender Hitzeperioden und wachsender Herausforderungen an die Infrastruktur braucht es ein kluges Miteinander von baulicher Dichte und durchdachten Freiräumen. In der zweite Broschüre „Grünräume sichern und Siedlungsräume klimafit gestalten" zeigen Vorzeigeprojekte aus Oberösterreich – etwa der Region Untere Feldaist, Grein oder Schlierbach – auf, wie entsprechend Projekte umgesetzt werden können.