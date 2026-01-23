DARUM fehlt Kitz-König Hansi Hinterseer heuer in Kitzbühel

Der Promi-Andrang in Kitzbühel ist so groß wie eh und je, dennoch werden zwei Kitz-Könige heuer schmerzlich vermisst.

Zum einen ist es Andreas Gabalier, der zum ersten Mal seit Jahren nicht in Kitzbühel dabei sein wird. Die Weißwurstparty lässt der Volks-Rock'n'Roller diesmal aus und gönnt sich ein paar ruhige Tage - angeblich mit seiner Freundin - beim Skifahren, abseits des Kitz-Trubels.

Ralf Möller und Andreas Gabalier © babiradpicture/Oliver Schmitt

© APA

Damit ist Gabalier aber nicht alleine. Auch Lokal-Matador Hansi Hinterseer soll laut Insidern heuer beim Hahnenkammrennen nicht mit dabei sein. Er gönnt sich eine Auszeit in wärmeren Gefilden und genießt mit seiner Frau die Sonne in Miami.

Mateschitz und Swarovski © APA

Damit sind die beiden Kitz-Könige heuer bei keinem Event und beim Rennen nicht mit von der Partie. Sehr wohl in Kitzbühel sollen lauf Gerüchten aber sehr wohl Victoria Swarovski und Mark Mateschitz sein. Dem Trubel im VIP-Zelt und andere Partys werden die beiden aber auch heuer auslassen.