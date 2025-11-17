Kunst und Komfort treffen im Palais Rudolf aufeinander

Wien hat ein neues Hotel direkt am Rudolfsplatz. Das Miiro Palais Rudolf verbindet klare Architektur mit handwerklicher Ausstattung und Werken heimischer Künstler. Wer dort eincheckt, erlebt klassische Wiener Eleganz in neuer Form.

Am 17. November beginnt am Rudolfsplatz ein neues Kapitel für Wien, denn das Miiro Palais Rudolf öffnet seine Türen. In bester Innenstadtlage empfängt das 4-Sterne-Boutiquehotel seine Gäste mit einer raffinierten Mischung aus Architektur, Kunst und Komfort. Die 64 Zimmer, darunter zwei Suiten mit Balkon, greifen die klassische Ästhetik des Wiener Stadthauses auf und verwandeln sie in ein zeitgemäßes Hotelerlebnis.

© James McDonald

Für das Interior-Design zeichnet James Thurstan Waterworth vom Londoner Studio Thurstan verantwortlich. Umgesetzt wurde das Konzept vom Wiener Architekturbüro Archisphere unter der Leitung von Gabriel Kacerovsky. Entstanden ist ein elegantes Ensemble aus Fischgrätparkett, Vintage-Möbeln und warmen Naturtönen, das gleichzeitig Ruhe und Ausdruckskraft ausstrahlt.

"Jede Proportion, jedes Licht und jede Textur wurde bewusst gewählt, um Wiens poetische Dualität einzufangen, stille Eleganz und kreative Kühnheit", so Architekt Gabriel Kacerovsky. Die Räume erhalten durch Materialien wie Samt, Messing und Holz eine sinnliche Tiefe. Das Licht ist in den Zimmern weich und atmosphärisch, in den öffentlichen Bereichen hingegen markant und einladend.

Kunst als lebendiges Statement

Ein besonderer Fokus liegt auf der Kunst. Werke von Maria Lassnig, Christian Ludwig Attersee, Max Weiler, Peter Sengl, Rudolf Hradil und Jürgen Messensee sind im ganzen Haus zu sehen. Die Sammlung macht das Hotel zu einer Galerie, in der Gegenwartskunst und historische Elemente harmonisch zusammenfinden. Auch kulinarisch will das Miiro neue Wege gehen.

© James McDonald

Das hauseigene Restaurant Baroness eröffnen 2026 und verbinden mediterrane Küche mit Wiener Lebensgefühl. Bis dahin genießen Gäste ein ausgewähltes Frühstücksangebot sowie kleine Speisen und Aperitifs in den stilvoll gestalteten Salonbereichen, inspiriert von der Wiener Kaffeehauskultur.

Übernachtung ab 260 Euro

"Wir möchten einen Ort schaffen, der Menschen zusammenbringt, durch Design, Kunst und Kulinarik", so General Manager Dirk-Jan Doek. Für zusätzlichen Komfort sorgen ein Boutique-Gym, ein Refresh Room und weitere liebevoll gestaltete Rückzugsorte, die zwischen Ankommen und Entspannen vermitteln.

Die Preise beginnen bei rund 260 Euro pro Nacht. Wer hier übernachtet, bekommt weit mehr als ein Hotelzimmer. Das Miiro Palais Rudolf bietet ein Gesamterlebnis aus Stil, Kultur und Gastlichkeit mitten in Wien.