Silvesterfeuerwerk soll wieder zurück kehren.
Debatte

FPÖ will Rückkehr des Silvesterfeuerwerks in Linz

17.11.25, 13:07
Die Linzer FPÖ fordert ein Comeback des traditionellen Silvesterfeuerwerks über der Donau. 

Linz. Die FPÖ Linz drängt auf die Rückkehr des traditionellen Silvesterfeuerwerks. Sicherheitsstadtrat Michael Raml hebt hervor, dass ein großes, professionelles Feuerwerk über der Donau nicht nur für Begeisterung sorgen, sondern auch die Sicherheit erhöhen würde: Je attraktiver das offizielle Feuerwerk, desto weniger würden private Raketen gezündet, so seine Einschätzung. Den Verzicht bezeichnet Raml als „bedenkliche Entwicklung unter dem Deckmantel von Klimaschutz und politischer Korrektheit“.

Er erinnert daran, dass das Feuerwerk beim Urfahrmarkt problemlos funktioniere: „Wenn es dort klappt, muss es auch zu Silvester möglich sein.“  Er will die Thematik im Gemeinderat diskutieren.

