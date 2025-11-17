Alles zu oe24VIP
Sachleistungskarte in ganz OÖ ausgegeben.
OÖ schließt Umstellung auf Asyl-Sachleistungskarte ab

17.11.25, 13:13
OÖ hat als erstes Bundesland alle Asylwerbenden mit der neuen Sachleistungskarte ausgestattet. 

OÖ. Oberösterreich hat als erstes Bundesland die Umstellung auf die neue Sachleistungskarte für Asylwerber abgeschlossen. Alle Personen in der Grundversorgung erhalten ihre Leistungen nun ausschließlich über die Karte. Für Integrationslandesrat Christian Dörfel ist das ein wichtiger Schritt gegen Sozialmissbrauch und zur Verwaltungsvereinfachung.

Die Umstellung auf den neuen Anbieter PayCenter erfolgte in enger Abstimmung mit den großen Quartierbetreibern wie Rotem Kreuz, Caritas, Volkshilfe und Diakonie. Pro Monat können maximal 40 Euro in bar behoben werden; gesperrt sind Branchen wie Glücksspiel oder Pornografie. Insgesamt sind aktuell rund 2.000 Asylwerber und knapp ebenso viele Ukraine-Vertriebene in Landeseinrichtungen erfasst.

