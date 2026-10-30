Doppel-Ehrung in Wien: Straka mit zwei Top-Awards ausgezeichnet

Riesige Ehre für Wien-Turnierdirektor Herwig Straka: Der 60-jährige Steirer wurde im Rahmen der Erste Bank Open gleich mit zwei hochkarätigen Auszeichnungen für seine Verdienste gewürdigt.

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Wien-Turnierdirektor Herwig Straka darf sich am Rande der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle über besondere Anerkennung freuen. Das Mitglied des ATP Board of Directors wurde für seinen jahrelangen Einsatz im Tennissport gleich doppelt ausgezeichnet. Zunächst erhielt der 60-jährige Steirer am Donnerstag den renommierten World Tennis Award von World Tennis, ehe am Freitag die nächste Ehrung in der Bundeshauptstadt folgte.

World Tennis Award und Auszeichnung der Wiener Stadthalle

Die weltweite Tennis-Community würdigte Strakas unermüdliches Engagement nach einem einstimmigen Beschluss der nationalen Tennisverbände auf allen Kontinenten. Am Freitag legte die Wiener Stadthalle nach und überreichte dem Turnierleiter den begehrten "Sold out! Award" für die herausragende Kulisse des ATP-500-Turniers. Straka reiht sich mit diesem Preis in eine Riege prominenter Größen ein und steht nun auf einer Stufe mit Weltstars wie Musiker Rod Stewart.