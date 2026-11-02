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Nach WM-Titel

Überraschung: Antonelli verzichtet auf Champion-Privileg

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TOPSHOT - Mercedes' Italian driver Kimi Antonelli celebrates winning the world championship title at the end of the Mexico City Formula One Grand Prix, at the Hermanos Rodriguez racetrack in Mexico City on November 1st, 2026. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)
© APA/AFP/CARL DE SOUZA
Kimi Antonelli wurde nun also zum jüngsten Weltmeister in der Formel 1 aller Zeiten. Eine Ehre, die dem Weltmeister zuteil wird, will der Italiener aber nicht annehmen.
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Nach Platz drei beim Großen Preis von Mexiko kürte sich Andrea Kimi Antonelli zum neuen Weltmeister.

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Noch stehen vier Rennen in dieser Saison an, für den 20-Jährigen beginnt die Mission Titelverteidigung aber praktisch schon jetzt.

"Ganz besondere Nummer"

Eine überraschende Entscheidung fällte der Italiener schon jetzt, denn auf ein Privileg, das nur dem aktuellen Weltmeister zusteht, wird er verzichten: die Startnummer eins.

"Ich bleibe bei der Nummer zwölf, weil sie natürlich eine ganz besondere Nummer für mich ist", erklärte Antonelli bei "Sky".

Wohin wandert die Nummer eins jetzt?

Einerseits sei er sehr abergläubisch und mit dieser Nummer "lief es extrem schlecht" bei ihm. Andererseits pusht er sich damit auch selbst.

"Sie (Nummer zwölf, Anm.) ist für mich auch eine Möglichkeit, auf dem Boden und bescheiden zu bleiben", so die Kampfansage.

SINGAPORE, SINGAPORE - OCTOBER 11: Lando Norris of Great Britain driving the (1) McLaren MCL40 Mercedes on track during the F1 Grand Prix of Singapore at Marina Bay Street Circuit on October 11, 2026 in Singapore, Singapore. (Photo by Joe Portlock/Getty Images)
Lando Norris muss seine Nummer eins abgeben © Getty Images

Der frisch abgelöste Weltmeister Lando Norris fährt in dieser Rennzeit noch mit der Nummer eins, muss diese aber demnächst abgeben. Da Antonelli verzichtet, wird in der kommenden Saison keiner mit der Eins fahren.

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