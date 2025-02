IMMOcontract: Neues Wohnprojekt in der Pfalzgasse in Wien 22

Aus 293 freifinanzierten Mietwohnungen besteht das Projekt von der Pfalzgasse 29 bis hin zur Podhagskygasse – zwischen Badeteich Hirschstetten und Seestadt – in Wien-Donaustadt.

Mietwohnungen im Grünen: Die Wohnfläche der Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen bewegen sich zwischen 38 und 80 m2 und verfügt über attraktive Freiflächen für entspannte Stunden.

Nachhaltig heizen und kühlen sowie Parkplatz

Die Energieversorgung ist ebenfalls nachhaltig: Luftwärmepumpen in Kombination mit PV-Anlagen ermöglichen es, die Einheiten energieeffizient zu heizen und zu kühlen. Die Küchen sind mit hochwertigen Miele-Geräten ausgestattet. Darüber hinaus kann man als künftiger Mieter auch einen Pkw-Stellplatz in der hauseigenen Tiefgarage anmieten. Zusätzlich zu der ruhigen und grünen Lage des Projekts lässt die Infrastruktur keine Wünsche offen. In nur 10 Minuten erreichen Sie die U2-Station „Hausfeldstraße“ und die S-Bahn-Station „Wien Aspern Nord“.

Angebot. Die Mieten für die modernen Wohnungen am Stadtrand Wiens beginnen bei 799 Euro. Nutzen Sie jetzt die Aktion: Einen Monat mietfrei!Infos: Michele Ancona, IMMOcontract, Tel. 0664/ 6000 8853, www.immocontract.at