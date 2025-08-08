Alles zu oe24VIP
putin selenskyj trump
© Getty Images (Fotomontage)

Bericht

Ukraine - US-russischer Plan würde Frontverlauf einfrieren

08.08.25, 22:47
Treffen von Trump und Putin kommende Woche möglich

Die USA und Russland arbeiten einem Medienbericht zufolge an einem Plan für eine Feuerpause, der den derzeitigen Frontverlauf zumindest teilweise festschreiben würde.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen meldet, würde Russland seine Offensive in den Regionen Cherson und Saporischschja anhalten.

Den Angaben zufolge arbeiten US- und russische Vertreter an einer Vereinbarung bezüglich der Gebiete im Zusammenhang mit einem geplanten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin. Dieses könnte in der kommenden Woche stattfinden.

