Kaleen liefert heiße Show und sexy Sightseeing in Schweden

Unsere Song Contest Hoffnung Kaleen geizt in Malmö nicht mit Reizen

Kaltbadehaus, Strandspaziergang am westlichen Hafen, Turning-Torso-Hochhaus, die Altstadt Malmös – neben zahlreichen Interviews und intensiven Proben für den großen Auftritt am 9. Mai 2024 nutzte Österreichs Song-Contest-Vertreterin Kaleen die knapp bemessene Freizeit, um die ESC-Gastgeberstadt Malmö zu erkunden. Kaleen: „Die Stadt ist wunderschön und wir waren auch schon am Meer bei der Öresundbrücke. Ich kann jedem nur empfehlen, nach Malmö zu kommen – vor allem im Sommer hat es hier ein mediterranes Flair.“ Auch wenn die Temperaturen in Schweden frischer sind als hierzulande, lässt sich Kaleen nicht davon abhalten, beim Sightseeing viel Haut zu zeigen.

Kaleen © ORF ×

Heute steht für sie die zweite Probe ihrer heißen Show am Programm. Schon bei ihrer ersten Probe am Montag zeigte die sympathische Sängerin, die im Glitzer-Bühnenoutfit ein wenig an Helene Fischer erinnert, was sie alles drauf hat. "Die erste Probe war toll – wahnsinnig viele Eindrücke! Der Moment auf der Bühne hat sich eingebrannt. Ich habe richtig gespürt, wie mich das Lied, die Energie und die Halle mitziehen und sich die Probe immer mehr wie eine richtige Show angefühlt hat. Wir werden noch an Kleinigkeiten bei der Choreo feilen, aber dafür sind Proben da", freute sich Kaleen.

Kaleen © ORF ×

Die Sängerin setzt auf eine Kombination aus Tanz, Bewegung, Gesang und ihrer Persönlichkeit. Unterstützt wird sie auf der Bühne von vier Tänzern. Und sie vertraut auf österreichische Modekompetenz. Verantwortlich für das Design ist Marina Hoermanseder, deren Entwurf durch seine Vielseitigkeit, Eleganz sowie Raffinesse besticht und speziell für Kaleens Performance beim ESC gefertigt wurde.