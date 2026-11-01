oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

"Wir müssen noch..."

Iran-Krieg: Rätsel um Trump-Aussage

Phillip Platzer
von
Ein Mann im Anzug mit roter Krawatte winkt im Freien, Bäume im Hintergrund.
© Starpix/Tuma/CP
US-Präsident Donald Trump hat mögliche neue Angriffe auf Ziele im Iran ins Spiel gebracht.
OE24 auf Google bevorzugen

"Wir haben ihr Atomprogramm ausgeschaltet. Wir müssen uns noch um, ich würde sagen, ein oder zwei Anlagen kümmern, aber das können wir in zehn Minuten erledigen", sagte Trump am Samstag vor Journalisten auf seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Staat Florida. Konkret nannte Trump den Berg Kolang, auch als "Pickaxe Mountain" bekannt, unter dem ein iranischer Atomkomplex vermutet wird.

Auch interessant

Nächste Pleite! Glasner platzt der Kragen

Halloween: Heidi Klum in Schock-Verkleidung

In der Schule gemobbt: 15-Jähriger erschossen

"Man könnte sich wahrscheinlich den Pickaxe Mountain ansehen, und darum muss man sich kümmern", sagte Trump. Der Berg - dessen englischer Name so viel bedeutet wie "Spitzhacken-Berg" - liegt in der Provinz Isfahan rund 200 Kilometer südlich von Teheran nahe der Atomanlage Natanz. Die iranische Regierung bestreitet, dass dort Arbeiten an einem Atomprogramm stattfinden.

Trump: Keine Eile

Trump erklärte zugleich, die USA hätten es mit weiteren Angriffen nicht eilig. Die Gespräche über ein Ende des Iran-Krieges liefen "gut", allerdings seien die Iraner "nicht sehr zuverlässig". US-Außenminister Marco Rubio hatte zuvor erklärt, Trump habe über neue Angriffe noch nicht entschieden. Die USA seien offen für eine diplomatische Lösung.

Irans Außenminister Abbas Araqchi hatte am Samstag erklärt, derzeit seien keine Treffen mit US-Vertretern geplant. Konsultationen über Vermittler liefen jedoch weiter. Irans Oberster Führer Mojtaba Khamenei warnte vor neuen Angriffen und drohte mit einer "sofortigen, wirkungsvollen und geografisch uneingeschränkten Antwort".

Der Iran-Krieg hatte Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels begonnen. Nach dem Scheitern einer Vereinbarung im Juni waren die diplomatischen Bemühungen ins Stocken geraten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nach Lärm-Beschwerde: Musk will 418 Häuser von Anrainer kaufen

Erstmals in 4k: Forscher filmen seltenen Glaskopffisch

Israels Präsident kündigt Gespräche zur Regierungsbildung an

Trump verspottet Migranten zu Halloween

In der Schule gemobbt: 15-Jähriger erschossen

Metall-Nadeln in Halloween-Süßigkeiten gefunden

Iran-Krieg: Rätsel um Trump-Aussage

Eigene Partei attackiert Trump wegen Eingriff in die Wahlen

"Nur der erste Schritt": GenZ kündigt nächsten Protest an

Mehr als 500 Festnahmen am Rande von Protesten