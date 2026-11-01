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In Baden

Böller gezündet – Polizei sprengt Halloween-Party

Phillip Platzer
von
Junge Leute tanzen und feiern in Halloween-Kostümen auf einer Party mit Spinnweben-Deko.
© Getty Images
In Baden hat eine private Halloween-Party in der Nacht auf Sonntag mit einem Großeinsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei geendet.
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Vermutet wird, dass ein Böller in einem Innenraum gezündet wurde. Laut Notruf Niederösterreich waren insgesamt 45 Personen betroffen. Drei von ihnen benötigten medizinische Versorgung. Zwei der Partygäste erlitten Rauchgasvergiftungen. Die dritte Person wurde wegen einer Panikattacke betreut.

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Das Haus wurde von den Einsatzkräften sofort evakuiert. In Niederösterreich wurde in der Nacht generell ein hohes Einsatzaufkommen verzeichnet, berichtete Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich.

Zahlreiche Stürze, übermäßiger Alkoholkonsum sowie Verletzungen unterschiedlichster Art hielten die Rettungsdienste auf Trab. Viele Betroffene mussten medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert werden.

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