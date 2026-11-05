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Nach 234 Spielen

Knalleffekt: Cristiano Ronaldo tritt aus dem Nationalteam zurück

Ein Fußballspieler im türkisfarbenen Portugal-Trainingsanzug blickt ernst zur Seite.
© Getty Images
Eine Ära geht zu Ende: Cristiano Ronaldo hat seinen Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft bekannt gegeben.
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Der 41-jährige Superstar verkündete seine Entscheidung am Donnerstag über Instagram. Damit endet eine außergewöhnliche Karriere im Nationaltrikot, das er mehr als 23 Jahre lang getragen hat. Insgesamt absolvierte Ronaldo 234 Länderspiele und erzielte dabei 146 Tore.

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Abschied nach Eklat

Sein Abschied kommt in einer ohnehin angespannten Situation. Zuletzt hatte es Unstimmigkeiten mit Nationaltrainer Jorge Jesus gegeben. Ronaldo war während eines Lehrgangs in Dänemark vorzeitig abgereist und hatte dafür eine Sperre von 30 Tagen sowie eine Geldstrafe von 255 Euro erhalten. Obwohl die Sanktion inzwischen abgelaufen war und er bereits im vorläufigen Kader für die kommenden Nations-League-Spiele gegen Dänemark und Wales stand, kehrt er nicht mehr zurück.

In seiner Abschiedsbotschaft blickte Ronaldo emotional auf seine Zeit im Nationalteam zurück. "Heute ist der Moment gekommen, das Trikot an die Zukunft weiterzugeben", schrieb er. Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, denn manche Entscheidungen treffe man nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen.

Besonders stolz sei er darauf, Portugal vertreten zu haben: "Die größte Errungenschaft war, dass ich es verdient habe, das beste Land der Welt zu repräsentieren."

Seinen Mitspielern, Trainern und Fans dankte Ronaldo ausdrücklich. "Danke für diese 23 Jahre. Danke, dass ihr an mich geglaubt habt." Seine Unterstützung für Portugal werde auch nach dem Karriereende im Nationalteam bestehen bleiben.

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