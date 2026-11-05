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Kane-Hammer bei Bayern: Neuer Vertrag bis 2029 fix

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Ein Mann im bunten Shirt spricht bei einer Pressekonferenz mit einem Mikrofon vor Sponsoren-Logos.
© APA/AFP/OSCAR DEL POZO
Der FC Bayern bindet seinen wichtigsten Torjäger langfristig. Harry Kane hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert und setzt sich große Ziele.
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Der FC Bayern hat eine seiner wichtigsten Personalfragen geklärt. Harry Kane (32) bleibt den Münchnern bis 2029 erhalten. Der englische Nationalteam-Kapitän hat seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Damit bindet Bayern seinen Ballon-d’Or-Gewinner für weitere Jahre an den Klub.

Seit seinem Wechsel von Tottenham im Sommer 2023 liefert Kane beeindruckende Zahlen: 156 Tore in 161 Pflichtspielen. Dazu kommen zwei deutsche Meisterschaften, ein DFB-Pokalsieg und zwei Supercup-Titel.

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Kane: »Ich fühle mich wie zuhause"«

Für den Engländer war die Entscheidung offenbar keine schwierige. "Ich fühle mich beim FC Bayern wie zuhause: Ich liebe den Verein, die Fans, die Stadt München – wir haben ein fantastisches Team und in Vincent Kompany einen fantastischen Coach", erklärte Kane laut der Vereinsmitteilung.

Auch seine Familie fühle sich in München wohl. Der 32-Jährige wolle mit Bayern weitere Titel gewinnen und seine Erfolgsgeschichte fortsetzen.

Bayern-Bosse feiern den Millionen-Stürmer

Klubpräsident Herbert Hainer spricht von einem besonderen Moment für den Verein. "Aus einem großen Transfer ist mit der Zeit ein besonderes Stück FC Bayern-Geschichte geworden", erklärte er.

Auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen jubelt über die Einigung: "Das ist eine großartige Nachricht für uns, für unsere Fans und für die Bundesliga: Der Weltfußballer bleibt beim FC Bayern München!"

Sportvorstand Max Eberl betonte vor allem die Bedeutung für die Kaderplanung: "Diese zentrale Vertragsverlängerung gibt uns Planungssicherheit: Sie sendet ein Signal, dass beim FC Bayern die größten Ziele möglich sind."

156 Tore in 161 Spielen

Kanes Bilanz ist außergewöhnlich. Seit seinem Wechsel aus London traf er im Schnitt fast einmal pro Pflichtspiel. In jeder seiner bisherigen Bayern-Spielzeiten sicherte er sich die Torjägerkanone.

Auch auf internationaler Bühne feierte Kane zuletzt Erfolge. Bei der Weltmeisterschaft 2026 führte er England als Kapitän auf den dritten Platz.

Sportdirektor Christoph Freund sieht im Engländer weit mehr als einen Torjäger. Er bezeichnete Kane als "Teamplayer, Führungspersönlichkeit – der beste Stürmer der Welt im Gesamtpaket".

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