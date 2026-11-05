Haftbefehl meldet sich nach Drogen-Rückfall zurück

Rapper Haftbefehl hat sich nach seinem schweren Drogen-Rückfall im Oktober erstmals wieder persönlich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. Ein neues Foto auf seinem Instagram-Kanal zeigt den Musiker nach einer erneuten Operation an der Nase mit einem medizinischen Verband.

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Der deutsche Rapper Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, meldet sich nach dramatischen Wochen im Spital wieder bei seiner Fangemeinde. Auf seinem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte der Musiker am Donnerstag eine Aufnahme, die ihn nach seiner Behandlung und einem erneuten operativen Eingriff im Gesichtsbereich zeigt. Auf dem Bild sitzt der Rapper in einem sportlichen Trainingsanzug in einem schwarzen Sessel, während sein Gesicht von einem auffälligen Nasenverband dominiert wird.

Dem Posting war eine Phase völliger Stille vorausgegangen:

Zwischenzeitlich hatte Haftbefehl sämtliche bisherigen Beiträge auf seinem Kanal gelöscht.

Seinem Account folgen auf der Plattform rund 1,2 Millionen Menschen.

Mit dem neuen Foto durchbricht der Künstler nun die wochenlange Ungewissheit um seinen Gesundheitszustand.

Zu der Aufnahme verfasste Haftbefehl eine knappe Botschaft, die sich an Befürworter wie Kritiker gleichermaßen richtet: "An alle, die mich lieben: Ich liebe euch. An alle, die mich hassen: Euch liebe ich mehr." In den Kommentarspalten unter dem Foto sammelten sich binnen kürzester Zeit tausende Genesungswünsche von Anhängern und Wegbegleitern.

Medizinische Hintergründe: Darum trägt er den Verband

Wie schon auf ersten Aufnahmen Mitte Oktober, als sich der Musiker noch stationär in Behandlung befand, ist seine Nase mit einem speziellen Wund- und Saugverband versorgt. Diese Vorrichtung wird standardmäßig nach operativen Eingriffen im Nasenbereich eingesetzt, um austretendes Wundsekret sowie eventuelle Nachblutungen rasch und sicher aufzufangen.

Das Star-Foto des Tages 1 / 13 Mick Jagger und seine Verlobte Melanie Hamrick bei einer Charity-Veranstaltung in London zugunsten von Hunden und Katzen. © Dave Benett/Getty Images for Battersea Dogs and Cats Home and Pets as Therapy Bei einem Auftritt im australischen Melbourne lässt Robbie Williams stolz seine Muckis spielen. Ganz schön fit, der 52-Jährige. © Getty Images Im Regen stehen gelassen: König Charles und Königin Camilla auf Antigua und Barbuda-Staatsbesuch. Das Wetter war schlecht, die Laune aber umso besser! © Getty Images

Nach vorliegenden Informationen muss der Musiker diese Bandage zur Sicherheit weiterhin tragen, nachdem Fachärzte den Zustand des Gewebes eingehend untersucht haben. Bei derartigen Kontrolluntersuchungen können durch die Beanspruchung der Schleimhäute jederzeit neue Blutungen provoziert werden. Haftbefehl hatte sich in den vergangenen Monaten bereits mehrfach rekonstruierenden Operationen im Gesicht unterziehen müssen. Jahrelanger schwerer Kokainkonsum hatte das Gewebe seiner Nase massiv und dauerhaft geschädigt. Berichten zufolge soll auch das bereits operativ erneuerte Gewebe durch den jüngsten Rückfall erneut in Mitleidenschaft gezogen worden sein.

Künstliches Koma und Notfallbehandlung in der Schweiz

Der aktuelle Post folgt auf eine akute gesundheitliche Krise, die sich Mitte Oktober in einer Schweizer Klinik zuspitzte. Nach einem schweren Rückfall musste Haftbefehl intensivmedizinisch versorgt werden:

Der Musiker lag vorübergehend im künstlichen Koma und musste künstlich beatmet werden.

Angehörige bangten tagelang um das Überleben des Frankfurter Künstlers.

Sein Manager Erfan Bolourchi bestätigte schließlich, dass während des Spitalsaufenthalts eine erneute Nasenoperation unumgänglich war.

Nach Abschluss der intensivmedizinischen Akutversorgung durfte Haftbefehl die Klinik schließlich verlassen, um sich im privaten Umfeld weiter zu schonen.

Konzerte abgesagt: Bühnen-Zukunft bleibt ungewiss

Wann der Musiker wieder auf der Bühne stehen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt vollkommen unklar. Eine Rückkehr ins Rampenlicht dürfte wohl noch längere Zeit auf sich warten lassen:

Bereits im Juni hatte Haftbefehl aus gesundheitlichen Gründen eine längere Auftrittspause angekündigt.

Im Oktober mussten zudem fest eingeplante Konzerte in Düsseldorf und Berlin kurzfristig gestrichen werden.

Sein Bruder Cem Anhan, in der Musikszene als Rapper Capo bekannt, teilte damals mit, dass sich der Musiker unter strenger ärztlicher Aufsicht befinde und die Genesung absolute Priorität habe.

Laut Manager Bolourchi soll sich Haftbefehl nun für einen längeren Zeitraum komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Das veröffentlichte Foto gilt vorerst als Lebenszeichen und Signal der Stabilisierung an seine Anhängerschaft.