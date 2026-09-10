Bekannt aus "Sterling Point": Dieses Traum-Cottage kann man jetzt auf Airbnb buchen

Direkt am See, mit eigenem Steg und einer traumhaften Veranda: Das aus der Prime-Video-Serie "Sterling Point" bekannte Gordon Bay Cottage öffnet erstmals seine Türen für Urlaubsgäste. Der Preis ist überraschend günstig – allerdings werden nur drei Aufenthalte vergeben.

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Wer beim Anblick des Gordon Bay Cottage sofort ein Déjà-vu erlebt, liegt vermutlich richtig: Das historische Ferienhaus diente als Kulisse für das Anwesen in der Prime-Video-Serie "Sterling Point". Nun können Fans selbst einige Nächte an dem idyllischen Drehort verbringen.

Airbnb bietet im Oktober 2026 erstmals drei exklusive Aufenthalte in dem Cottage an. Das Ferienhaus liegt am Lake Joseph in der kanadischen Muskoka-Region, rund zwei Autostunden nördlich von Toronto. Kanadier verbringen hier seit Generationen ihre Sommerferien, inzwischen entwickelt sich die Region jedoch auch international zum begehrten Reiseziel.

Gordon Bay Cottage © Colin Hughes, AIRBNB

Historisches Ferienhaus direkt am Wasser

Das Gordon Bay Cottage wurde ursprünglich als Sommerhotel errichtet und steht bereits seit 1902 an seinem Platz am See. Damals diente das Gebäude vor allem als Unterkunft für Jäger und Angler. Ein großer Teil der ursprünglichen Bausubstanz ist bis heute erhalten geblieben.

Alte Fenster und historische Beschläge erinnern an die lange Geschichte des Hauses. Besonders charakteristisch ist die große, verglaste Veranda im traditionellen Muskoka-Stil, von der aus Gäste direkt auf das Wasser blicken können.

Während für die Innenaufnahmen der Serie ein Studio in Toronto genutzt wurde, ist die markante Außenansicht des Hauses mit ihren Holzschindeln, Giebeln und der umlaufenden Veranda tatsächlich aus "Sterling Point" bekannt. Im Inneren erwartet die Gäste allerdings kein altmodisches Filmset, sondern eine helle, modernisierte Einrichtung mit Holzböden und gemütlichen Wohnbereichen.

Privater Steg, Kanus und Blick auf den Sternenhimmel

Ausgewählte Gäste haben während ihres Aufenthalts das gesamte Ferienhaus sowie den privaten Steg für sich allein. Von fast jedem Zimmer aus eröffnet sich ein Blick auf den See, eingerahmt von den originalen Fenstern des Cottages.

Über Granitstufen gelangen Urlauber direkt zum Wasser. Dort stehen Kanus, Kajaks und Paddleboards bereit, mit denen sich der Lake Joseph erkunden lässt. Wer es ruhiger angehen möchte, kann vom Steg aus schwimmen oder einfach die Aussicht genießen.

Gordon Bay Cottage © Colin Hughes, AIRBNB

Die große Veranda bietet genügend Platz für Yoga am Morgen, gemeinsame Spiele am Nachmittag oder entspannte Stunden mit Blick auf den See. Am Abend können sich die Gäste vor dem Kamin im Wohnzimmer versammeln. Nach Einbruch der Dunkelheit sorgt der klare Himmel über Muskoka für besonders gute Bedingungen zum Sternegucken.

Für einen Ausflug bietet sich das nahe gelegene Port Carling an. Der kleine Ort gilt als eines der Zentren der Muskoka-Region und lockt mit Restaurants, Cafés, Geschäften und zahlreichen Plätzen direkt am Wasser.

Gordon Bay Cottage © Colin Hughes, AIRBNB

So kann man das Cottage buchen

Für das Gordon Bay Cottage werden im Herbst lediglich drei Aufenthalte mit jeweils drei Nächten angeboten:

2. bis 5. Oktober 2026

9. bis 12. Oktober 2026

16. bis 19. Oktober 2026

Der Preis beträgt 180 kanadische Dollar pro Nacht. Buchungsanfragen können ab dem 15. September über airbnb.com/gordonbaycottage gestellt werden. Da nur eine ausgewählte Anzahl von Gästen berücksichtigt wird, dürfte die Nachfrage entsprechend groß sein.

Gordon Bay Cottage © Colin Hughes, AIRBNB

Muskoka erlebt einen Reiseboom

Die Muskoka-Region ist für ihre bewaldeten Ufer, klaren Seen und traditionellen Ferienhäuser bekannt. Zuletzt rückte das sogenannte Cottage Country durch prominente Urlaubsgäste und Auftritte in Filmen und Serien immer stärker ins internationale Rampenlicht.

Das zeigt sich auch bei den Buchungsanfragen: Laut Airbnb sind die Suchanfragen aus Ländern außerhalb Kanadas für Aufenthalte bis November 2026 im Vergleich zum Vorjahr um fast 110 Prozent gestiegen. Unter Einbeziehung kanadischer Reisender beträgt das Plus mehr als 30 Prozent.