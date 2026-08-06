Schnäppchenpreis! James-Bond-Villa am Comer See steht zum Verkauf

Direkter Seezugang, eigener Bootsliegeplatz und eine der berühmtesten Filmkulissen der Welt: In der legendären Villa La Gaeta am Comer See steht eine Wohnung zum Verkauf. Der Preis wirkt für dieses Gesamtpaket fast unglaublich.

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Einmal morgens aufwachen, die Terrassentür öffnen und auf genau jene Kulisse blicken, vor der Daniel Craig Filmgeschichte schrieb: Was bisher wie ein Traum für eingefleischte James-Bond-Fans klang, könnte nun Realität werden. In der berühmten Villa La Gaeta am Comer See steht eine Wohnung zum Verkauf.

Und das Beste daran: Wer bei einer derart legendären Immobilie mit einem zweistelligen Millionenbetrag rechnet, dürfte überrascht sein. Die 121 Quadratmeter große Wohnung soll zwischen 1,2 und 1,4 Millionen Euro kosten und ist bei Sotheby's Italien gelistet. Für eine luxuriöse Immobilie direkt am Comer See, inklusive Privatstrand, Pool und Bootsliegeplatz, ist das beinahe ein Schnäppchen.

Die filmreife Immobilie am Comer See war der Drehort von "Casino Royale". © Getty Images

Hier fiel der berühmteste Bond-Satz

Die spektakuläre Villa war im James-Bond-Film "Casino Royale" aus dem Jahr 2006 zu sehen. In der Schlusssequenz stellt sich Daniel Craig als Agent 007 mit den wohl berühmtesten Worten der Filmreihe vor: "Mein Name ist Bond, James Bond."

Genau vor dieser filmreifen Kulisse könnten die neuen Eigentümer künftig ihren Aperitivo genießen, im See schwimmen oder mit dem eigenen Boot ablegen. Mehr Set-Jetting geht kaum: Statt nur einen Drehort zu besuchen, kann man hier gleich dauerhaft einziehen.

Die Bewohner der Luxus-Wohnungen haben Zugang zu einem Park, einem privaten Strand sowie einem Swimmingpool. © Getty Images

Zwei Etagen mit direktem Zugang zum Yachthafen

Die zum Verkauf stehende Wohnung befindet sich im Erdgeschoss der 2023 umfassend renovierten Villa und erstreckt sich über zwei Ebenen. Auf insgesamt 121 Quadratmetern stehen zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer zur Verfügung.

Im oberen Bereich befinden sich ein Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse und Blick auf den Comer See, eine vollständig ausgestattete Küche, ein Schlafzimmer sowie ein Badezimmer. Die untere Etage öffnet sich mit Fenstertüren direkt zum Yachthafen. Dort liegen ein weiteres großes Schlafzimmer mit eigenem Badezimmer sowie ein zusätzlicher Raum, der als Büro oder begehbarer Kleiderschrank genutzt werden kann.

Zur Immobilie gehören außerdem zwei Kellerräume, zwei Stellplätze und ein eigener Bootsliegeplatz. Wer sich hier niederlässt, muss das Auto also eigentlich nur noch gegen ein elegantes Motorboot eintauschen.

Die Villa Gaeta wurde 2023 umfassend saniert. © Getty Images

Privatstrand, Pool und Park

Auch die Gemeinschaftsbereiche könnten problemlos aus einem Luxusfilm stammen. Die Bewohner haben Zugang zu einem weitläufigen Park mit exotischen und seltenen Pflanzen, einem privaten Strand mit direktem Einstieg in den Comer See sowie einem großen Swimmingpool.

Die Villa La Gaeta wurde Anfang des 20. Jahrhunderts im eklektischen neugotisch-neomittelalterlichen Stil errichtet. Türme, Zinnen und die außergewöhnliche Lage direkt am Wasser verleihen dem Gebäude sein unverwechselbares Aussehen.

Nach der Sanierung wurde das Innere der Anlage in fünf Wohnungen aufgeteilt. Damit bekommt man zwar nicht die gesamte Bond-Villa für sich allein – dafür aber ein Stück Filmgeschichte zu einem Preis, für den man in anderen Luxusregionen häufig nicht einmal Seeblick erhält.

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