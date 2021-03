Bachelor Niko Griesert schickte eine Kandidatin gleich zwei Mal nach Hause und bereute es...

Das gab es wirklich noch nie! Bachelor Niko Griesert ist ein ganz unentschlossener Kerl und sorgt mit dem Hin- und Her für ganz viel Wirbel. Kandidatin Michèle hat er schon einmal rausgeschmissen. Eigentlich stehen Mimi und Stephy im Finale. Doch es kommt alles anders.

ACHTUNG, Spoiler!

Stephy wird kurzerhand gegen Michèle ausgetauscht und so steht sie mit Mimi im Finale. Wer auf den letzten Drücker zurückgeholt wird, der muss doch gewinnen, oder? Das Date der beiden war jeden falls sehr vielversprechend: Schon kurz darauf steht für Niko das Date mit Michèle an. Und die kann das Wiedersehen kaum erwarten: "Ich hab total bereut, dass ich das alles irgendwie nicht so richtig zugelassen habe von meinen Gefühlen her", meint die 27-Jährige. "Deswegen bin ich gerade umso glücklicher einfach, dass ich ihm jetzt alles offenbaren kann, was ich jemals gedacht oder gefühlt habe für ihn." Gefühle und Emotionen weckt das Date mit dem Bachelor allemal. In einer Scheune machen es sich Michèle und Niko in einer Kuschelecke bequem und sehen sich auf einer Leinwand ihre gemeinsame Liebesreise bei "Der Bachelor" an. "Ich finde das gerade alles unfassbar schön", gibt Michèle zu. Und auch Niko ist hin und weg: "Es tut auch gut, nochmal unsere Reise zu sehen."

Beim anschließenden Dinner erfährt Michèle, dass sie mit diesem Date Stephies Platz eingenommen hat – ein Schock für die Nachrückerin: "Mir tut Stephie gerade unglaublich leid." Doch Niko scheint diese Entscheidung nicht zu bereuen: "Ich wusste, da ist noch irgendwas zwischen uns. (…) Und das hat's mir nochmal so richtig gezeigt. Ich merke, dass sie viel offener über ihre Gefühle jetzt sprechen kann."

Wer bekommt die letzte Rose?

Stehen im Finale - Mimi und Michèle

Das tut Michèle auch am Abend, den beide in einer romantischen Suite mit Blick auf die Düsseldorfer Skyline verbringen. Hier gesteht sie Niko, wie sehr sie sich die letzte Rose wünscht: "Dich dann halt auch noch so an meiner Seite zu wissen, das wäre halt zu schön um wahr zu sein." Doch am nächsten Morgen steht zunächst der Abschied an – und Michèle gibt Niko dabei klare Worte mit auf den Weg: "Ich hoffe, du kannst wenigstens dieses Mal auf dein Herz hören." Wer wird die allerletzte Rose von Bachelor Niko Griesert bekommen? Es ist Mimi, die traurige Michèle muss gehen. Doch, was deutsche Medien berichten: Mimi wird bald nach dem Finale abserviert und Niko turtelt wieder mit Michèle. Na, da soll sich einer noch auskennen!

RTL zeigt "Der Bachelor – Das große Finale" am Mittwoch, 17. März 2021, um 20:15 Uhr oder auf TVNOW.de