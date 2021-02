In der neuen Folge vom 10.2. geht es wieder ordentlich zur Sache: Zärtlichkeiten und Zickereien stehen bei der Kuppelshow " Der Bachelor " am Plan.

Bachelor Niko startet die neue Woche der Liebesreise mit einem Besuch in der Ladys-Villa – und einem gemeinsamen Bad im Jacuzzi. Doch einer der Frauen reicht das nicht. Michèle nimmt nach dem Baden nochmal all ihren Mut zusammen und bittet den Bachelor zum Einzelgespräch – eine gute Entscheidung, wie sich herausstellt. "Ich finde, du bist halt auch so eine potenzielle Traumfrau einfach", sagt Niko, "aber ich kann die Traumfrau ja nicht kennenlernen, wenn wir nicht miteinander reden. Wenn das so weitergeht, Michèle – wir fangen uns bald an zu siezen." Umso besser kommt es bei dem Bachelor an, dass die Wahl-Kölnerin die Initiative ergriffen hat: "Du bist zum ersten Mal auf mich zugekommen. Michèle, wir machen Fortschritte." Eine besondere Überraschung hält Niko aber für eine andere Frau bereit: Als er sich verabschiedet, lädt der Bachelor Stephie zum Einzeldate nach Hamburg ein! Die ist ganz aus dem Häuschen – obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen kann, wie romantisch die gemeinsame Zeit wirklich wird…