Kim Kardashian zu Halloween als Tochter North West

Kim Kardashian hat sich für ihr aktuelles Halloween-Kostüm von ihrer eigenen Tochter North West inspirieren lassen und sorgt damit online für großes Staunen.

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Der 31. Oktober steht vor der Tür, doch das Kostüm der 46-Jährigen steht bereits. Auf Instagram präsentierte Kim Kardashian ihre Verwandlung mit der Angabe "Halloween 2026". Mit leuchtend blauen Haaren, auffälligem Schmuck, langen verzierten Nägeln und falschen Piercings ahmt sie den derzeitigen Look ihrer 13-jährigen Tochter nach.

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Gothic-Stil bis ins Detail

Kim Kardashian hat den typischen Style von North West genau getroffen und trägt sogar das T-Shirt mit dem Cover von Norths Debüt-EP "N0rth4evr", die im Mai erschienen ist. Schwester Khloé Kardashian kommentierte den Beitrag begeistert mit "Twins!!!!!!", während Supermodel Winnie Harlow gestand, dass sie den Star für einen Bruchteil einer Sekunde für die echte North hielt.

North West © Getty Images

Tradition prominenter Looks

Dass sich die Prominente für Halloween in andere Rollen verwandelt, hat bereits Tradition. In der Vergangenheit schlüpfte sie unter anderem in die Rollen von Cher, Madonna, Aaliyah, Selena Quintanilla, Pamela Anderson sowie der Filmfigur Elle Woods. Im Jahr 2023 verkleideten sich Kim und North gemeinsam als Cher Horowitz und Dionne aus dem Kultfilm "Clueless", ehe Kim 2025 mit Fake-Tattoos und einem künstlichen Bart als TikTok-Star Jay Guapõ auftrat.

Einflüsse aus der Popkultur

Inspiration für ihren eigenen Stil holte sich North West unter anderem bei der virtuellen japanischen Pop-Ikone Hatsune Miku, die sie sogar als ihre Zwillingsschwester bezeichnet. Erst kürzlich hatte die Tochter von Kim Kardashian und Rapper Kanye West im Interview mit dem Magazin "Dazed" über ihre Einflüsse aus der Musik und der japanischen Popkultur gesprochen.